Disney раскритиковали за отказ от бисексуального персонажа в ремейке мультфильма «Мулан»

Помните российский скандал, связанный с «особым гейским моментом» в сказке Disney «Красавица и чудовище»? Так вот, на Западе студия критикуется, наоборот, за то, что убирает «спорных» персонажей из своих новых проектов. Так, например, Disney раскритиковали за то, что в новой «Мулан» не будет бисексуального персонажа.

Пока толерантность в США граничит с безумием, крупным студиям стоило бы внимательнее относиться к требованиям ЛГБТ-сообщества. Последняя претензия к студии Disney связана с тем, что в оригинальном мультфильме «Мулан» был персонаж по имени Ли Шанг, который любил главную героиню. Отмечается, что он испытывал чувства к Мулан и в образе девушки, и в образе мужчины, что свидетельствует о его бисексуальности. В ремейке вместо него появится Чен Хонхуй, который влюбляется в Мулан, только когда узнает, что она девушка, и это очень не нравится многим потенциальным зрителям.