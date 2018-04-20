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Disney раскритиковали за отказ от бисексуального персонажа в ремейке мультфильма «Мулан»
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Disney раскритиковали за отказ от бисексуального персонажа в ремейке мультфильма «Мулан» 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Помните российский скандал, связанный с «особым гейским моментом» в сказке Disney «Красавица и чудовище»? Так вот, на Западе студия критикуется, наоборот, за то, что убирает «спорных» персонажей из своих новых проектов. Так, например, Disney раскритиковали за то, что в новой «Мулан» не будет бисексуального персонажа.
Пока толерантность в США граничит с безумием, крупным студиям стоило бы внимательнее относиться к требованиям ЛГБТ-сообщества. Последняя претензия к студии Disney связана с тем, что в оригинальном мультфильме «Мулан» был персонаж по имени Ли Шанг, который любил главную героиню. Отмечается, что он испытывал чувства к Мулан и в образе девушки, и в образе мужчины, что свидетельствует о его бисексуальности. В ремейке вместо него появится Чен Хонхуй, который влюбляется в Мулан, только когда узнает, что она девушка, и это очень не нравится многим потенциальным зрителям.
Премьера «Мулан» намечена на март 2020 года, главные роли сыграют Джет Ли, Донни Йен и Лю Ифэй. попкорнnews
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