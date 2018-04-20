Тест: Насколько хорошо вы помните «Гостью из будущего»?

Шоумен Сергей Белоголовцев запустил на телеканале «МИР» новый уникальный проект — «Игра в кино». В нем обычные любители советской киноклассики могут заработать деньги на своих знаниях.

Новая телеигра выходит в эфир с понедельника по четверг в 16:15. Пока еще есть время подготовиться и проверить себя в мини-версии телеигры. Попробуйте пройти тест и ответить на все вопросы по многосерийному фильму «Гостья из будущего».

А если вы хорошо справитесь с этим заданием и захотите попробовать свои силы в большом шоу — пишите на почту igra-kino@mirtv.ru. В письме укажите свое имя, возраст, род занятий и контактный номер телефона, а еще обязательно расскажите о вашем любимом фильме, актере и о том, почему вам так нравится советское кино.