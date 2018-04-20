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Киностудия «Ленфильм» планирует выпускать ежегодно около 15 кинокартин собственного производства
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Киностудия «Ленфильм» планирует выпускать ежегодно около 15 кинокартин собственного производства 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом журналистам сообщил генеральный директор студии Эдуард Пичугин в рамках пресс-конференции к 100-летию «Ленфильма».
«Хочется все же выйти на те показатели о которых мы договаривались, чтобы у киностудии было собственное производство, которое будет поддержано министерством культуры, наши заявки будут рассматриваться. Не менее 15 разножанровых картин мы бы хотели в собственное производство», — сказал Э. Пичугин.
Он добавил, что в прошлом году киностудия приняла участие в 200 проектах.
«В 2017 г. было 200 проектов, в которых студия поучаствовала, в этом году их может быть больше. Но дело не в количестве, а в объемах. Одно дело когда к тебе приезжает голливудский продюсер и это высокобюджетная картина и этот один договор по работе с такой картиной, может закрыть сразу десяток обычных картин по объему», — сказал Э. Пичугин.
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