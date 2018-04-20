Киностудия «Ленфильм» планирует выпускать ежегодно около 15 кинокартин собственного производства

Об этом журналистам сообщил генеральный директор студии Эдуард Пичугин в рамках пресс-конференции к 100-летию «Ленфильма».

«Хочется все же выйти на те показатели о которых мы договаривались, чтобы у киностудии было собственное производство, которое будет поддержано министерством культуры , наши заявки будут рассматриваться. Не менее 15 разножанровых картин мы бы хотели в собственное производство», — сказал Э. Пичугин.

Он добавил, что в прошлом году киностудия приняла участие в 200 проектах.

«В 2017 г. было 200 проектов, в которых студия поучаствовала, в этом году их может быть больше. Но дело не в количестве, а в объемах. Одно дело когда к тебе приезжает голливудский продюсер и это высокобюджетная картина и этот один договор по работе с такой картиной, может закрыть сразу десяток обычных картин по объему», — сказал Э. Пичугин.