В сеть выложили первый постер к сиквелу «Хэллоуина» 

Киностудии Blumhouse Productions и Universal Pictures опубликовали первый постер к предстоящему хоррору «Хэллоуин» с Джейми Ли Кёртис, Джуди Грир и Ником Каслом в главных ролях.
Новый хоррор от режиссера Дэвида Гордона Грина — 11-ый фильм во франшизе об убийце Майкле Майерсе, но при этом лента является прямым продолжением оригинальной картины. Джейми Ли Кёртис вновь исполнит роль Лори Строуд, Джуди Грир сыграет ее дочь Карен, а Энди Мэтичак появится на экранах в роли внучки Строуд. Кроме того, свою роль Макйла Майерса спустя сорок лет повторит Ник Касл.
Исполнительным продюсером выступает автор оригинальной постановки 1978 года Джон Карпентер. На данный момент идут съемки. Премьера фильма назначена на 19 октября 2018 года.