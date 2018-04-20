«Хочу обратно»: Яна Поплавская вернулась в мир Красной Шапочки

50-летняя актриса Яна Поплавская , которую в 10-летнем возрасте прославила роль Красной шапочки, вспомнила былые времена. Она опубликовала архивные снимки, на которых изображена в детские годы — такой ее знают зрители. Знаменитость поделилась размышлениями о том периоде своей жизни.

Яна Поплавская стала известной после выхода на экраны фильма «Про Красную шапочку», главная роль в котором принесла ей всесоюзный успех. Сейчас звезда также снимается, но злые языки указывают на то, что пик ее актерской славы остался в прошлом. Артистка рассказала о детских годах, по которым очень скучает, и показала старые фото: «Одесса, я маленькая живу у моей бабули Фани, она связала мне эту замечательную школьную форму, ни у кого такой не было и я в ней снималась в моем втором фильме „Фантазии Веснухина“ режиссера В. Харченко еще до „Красной шапочки“. Все-таки фотографии — великое чудо, это Машина Времени, сразу вспоминаешь все, даже запахи. Хочу обратно, взрослыми быть очень непросто».

Поклонники запомнили актрису именно такой, какой она запечатлена на снимках. Многие согласны с ее утверждением, что в детстве все по-другому, мир воспринимается гораздо проще, а окружающая действительность кажется совсем иной. Подписчики также хотели бы повернуть время вспять и сокрушаются, что это невозможно: «Действительно, фотографии — великое дело и кино тоже, очень люблю фильмы моего детства и юности, когда смотрю — на душе сразу тепло и в тоже время такая тоска». «К большому сожалению нельзя попасть обратно в детство. Спасибо вам за ваши чудесные и светлые роли и за такие фотографии. Счастья и благополучия вашей семье».

«Я когда смотрю на вас маленькую, сразу свое детство вспоминаю и «Красную шапочку». Очень хочется назад в детство, вы такая хорошенькая!» «Как прекрасно окунуться в свое детство… Мне скоро 57… Фартучки мне шила подруга моей бабушки. Она в свое время служила в Куйбышевском театре швеей». «Я как раз та девочка, которую в Одессе с вами путали (после Красной шапочки), все считали, что я была безумно на вас похожа». «Замечательный детский фильм про Красную Шапочку люблю и помню! А песенка какая чудная! Столько лет прошло, а песню знаю наизусть. Сейчас уже нет таких светлых настоящих детских фильмов, увы…»

Детство Яны Поплавской осталось позади, но фанаты считают, что она превосходно выглядит в своем возрасте, ведь на ее лице они не могут найти ни одной морщины. Но критиканы заявляют, что дело не в прекрасной генетике, дарованной природой, а в помощи пластических хирургов и наличии младшего мужчины рядом, ведь она старше своего избранника Евгения Яковлева на 12 лет. Своей знаменитой, успешной и красивой Яной Поплавской гордятся ее сыновья — Клим и Никита, причем старший даже увековечил ее образ на своей спине — сделал татуировку с портретом любимой мамы.

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