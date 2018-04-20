Московский кинофестиваль и другие события: куда идти в пятницу после работы

Начался Московский международный кинофестиваль (ММКФ) — на пару месяцев раньше привычного, зато с отличной программой. В Московском музее современного искусства (ММСИ) открылась большая выставка Хаима Сокола — одного из самых перспективных современных художников России и Израиля. В Новом Манеже студенты японских и российских художественных вузов представляют свои работы. Спешить домой сегодня после работы точно не стоит — лучше выберите, как провести вечер в городе.

Увидеть фильм Ингмара Бергмана «Музыка в темноте»

Время: 21:30 Место: Третьяковская галерея (Лаврушинский переулок, дом 12)

Настоящий подарок для синефилов — спецпрограмма Московского кинофестиваля «Бергман. Известный и неизвестный». На большом экране в течение семи фестивальных дней покажут два десятка фильмов шведского мастера психологической драмы — от первых картин, снятых в 1940-е годы, до более поздних и известных вроде «Сцен из супружеской жизни» (1973) и «Из жизни марионеток» (1980).

«Музыка в темноте» (1948) — четвертый фильм Бергмана, снятый после провала предыдущего («Корабль в Индию») на деньги продюсера Лоренса Мармстедта, который решил дать молодому режиссеру еще один шанс. Несмотря на простенький сюжет (солдат, потерявший зрение на войне, а потом и невесту, пытается обрести счастье с новой возлюбленной), в картине можно найти предвестники более поздних работ Бергмана — например, любовно снятые сновидения главного героя. Позже Бергман будет говорить, что по умению снять сон можно оценивать мастерство режиссера.

Посмотреть «Первую реформаторскую церковь»

Время: 22:00 Место: кинотеатр «Октябрь» (улица Арбат, дом 24)

От черно-белой классики — к современному кино. Еще один фильм в сегодняшнем расписании ММКФ, на который стоит обратить внимание, — «Первая реформаторская церковь» Пола Шредера , известного по работе над сценариями к фильмам Мартина Скорсезе («Последнее искушение Христа», например).

Вдова ярого эколога-активиста Мэри ( Аманда Сейфрид ) и недавно потерявший сына армейский священник Толлер ( Итан Хоук ) раскрывают коррупционный заговор, в котором оказываются замешаны первые лица города и священнослужители. Премьера фильма состоялась в прошлом году на Венецианском кинофестивале. «Первую реформаторскую церковь» отметили специальным призом итальянского отделения экологической организации «Зеленый крест» и мэрии Венеции Green Drop Award. Его вручают картинам, в которых особое внимание уделено охране окружающей среды.

Принять участие в обсуждении книги «Не отпускай меня» Кадзуо Исигуро

Время: 20:00 Место: Культурный центр ЗИЛ (Восточная улица, дом 4, корпус 1)

Кэри Маллиган, Читали роман «Не отпускай меня» нобелевского лауреата 2017 года в области литературы Кадзуо Исигуро и хотели бы обсудить его с единомышленниками? Сегодня в Культурном центре ЗИЛ пройдет встреча дискуссионного клуба, темой которой станет британский писатель японского происхождения и его роман, заставивший плакать читателей во всем мире. Книга о частной школе, в которой воспитывают клонированных детей, была написана Исигуро в 2005 году, спустя пять лет ее экранизировал американский режиссер Марк Романек Кирой Найтли и Энди Гарфилдом в главных ролях.

Обсуждение романа проведет Татьяна Климова , сотрудник Дома русского зарубежья имени А. И. Солженицына. Вход на мероприятие бесплатный, но нужна регистрация.

Сходить на выставку японских и российских студентов

Время: до 21:00 Место: Новый Манеж (Георгиевский переулок, дом 3/3)

В конце марта в Новом Манеже открылась выставка «Преодоление», организованная в поддержку развития паллиативной помощи (способ облегчить жизнь людей, страдающих серьезными болезнями) во всем мире. Для выставки объединились студенты двух художественных учебных заведений Японии — Университета искусств Мусасино и Университета искусств Тама — и студенты крупных российских художественных вузов. Все работы посвящены теме преодоления боли и страдания, однако среди мрачных красок и сюжетов выделяются светлые, ведь паллиативная помощь в первую очередь должна давать больному надежду и радость.

Побывать на выставке Хаима Сокола

Время: до 20:00 Место: Московский музей современного искусства (Гоголевский бульвар, дом 10/2)

Московский музей современного искусства открыл большую выставку российско-израильского художника Хаима Сокола «Свидетельство». Сокол родился в 1973 году в Архангельске, в начале 1990-х эмигрировал в Израиль, где окончил Еврейский университет. Художник заявил о себе в начале 2000-х, в 2005 году в Иерусалиме прошла его первая выставка. Годом позже Сокол поступил в Московский институт проблем современного искусства и начал активно участвовать в московский художественной жизни. Сегодня Хаим Сокол живет то в Москве, то в Иерусалиме.

Выставка в ММСИ представляет собой одновременно ретроспективу и синтетический проект: в экспозицию вошли работы Сокола за последние 12 лет, его инсталляции, видео, объекты, перформативная графика и тексты. Во дворе музея зрителей встречают две монументальные работы. Центральный экспонат, давший название всей выставке, — двухчасовое видео «Свидетельство» (2015), объединившее важные для Сокола темы персональной судьбы и коллективной памяти, труда и скитания.