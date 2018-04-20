Ещё
Ямальская девушка приняла участие в съемках культового фильма о Победе от создателей «28 панфиловцев»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ямальская девушка приняла участие в съемках культового фильма о Победе от создателей «28 панфиловцев» 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
С 26 апреля в российский прокат выходит военная драма «Танки» от одного из режиссеров фильма «28 панфиловцев» Кима Дружинина.
На этот раз речь пойдет не о сдерживании вражеских танков горсткой мужественных и отважных бойцов. События развернутся в предвоенное время, когда Михаил Кошкин стал налаживать производство будущих танков «Т-34», сослуживших немалую службу в борьбе за Победу Советских войск. Роль легендарного конструктора исполнит Андрей Мерзликин.
Примечательно, что вторым режиссером обеих картин является Анна Шевцова из Тарко-Сале, знакомая многим из медиатусовки на Ямале. Она училась в школе №2 города Тарко-Сале, занималась в ТВ-студии «Наше время» под руководством Андрея Жижина. Потом связала свою жизнь с кино. Сейчас живет и работает в Санкт-Петербурге. В свободное время всегда старается навестить родных в Тарко-Сале.
Вкратце о фильме. На пороге войны с фашистской Германией инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол… Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.
ИА Север-Пресс: последние новости
Два вагона декораций и пьеса «Номер 13» заиграла в Салехарде как брызги шампанского Виктор Сухоруков привезет «Старшего сына» в Салехард Ноябрянин побывал в «Универе». Кисель знаком с одним из главных героев ситкома
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды пришли на открытие ММКФ7
Пропавшие красавицы нашего кино7
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»106
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение