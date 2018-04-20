Ямальская девушка приняла участие в съемках культового фильма о Победе от создателей «28 панфиловцев»

С 26 апреля в российский прокат выходит военная драма «Танки» от одного из режиссеров фильма «28 панфиловцев» Кима Дружинина

На этот раз речь пойдет не о сдерживании вражеских танков горсткой мужественных и отважных бойцов. События развернутся в предвоенное время, когда Михаил Кошкин стал налаживать производство будущих танков «Т-34», сослуживших немалую службу в борьбе за Победу Советских войск. Роль легендарного конструктора исполнит Андрей Мерзликин

Примечательно, что вторым режиссером обеих картин является Анна Шевцова из Тарко-Сале, знакомая многим из медиатусовки на Ямале. Она училась в школе №2 города Тарко-Сале, занималась в ТВ-студии «Наше время» под руководством Андрея Жижина . Потом связала свою жизнь с кино. Сейчас живет и работает в Санкт-Петербурге. В свободное время всегда старается навестить родных в Тарко-Сале.

Вкратце о фильме. На пороге войны с фашистской Германией инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол… Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.