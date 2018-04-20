Фильмы на выходные. Выбор Стаса Тыркина 

«Ма ма» (2015) Режиссер — Хулио Медем В ролях: Пенелопа Крус, Луис Тосар Кадр из фильма Интересный испанский режиссер Медем («Земля», «Коровы», «Люсия и секс») умудряется снабдить хэппи-эндом фильм о женщине, умирающей от рака. Пенелопа Крус явно не страдает от суеверий, уже в третий раз играя эту болезнь. Причем рак груди Пенелопа играет уже второй раз (после фильма «Элегия»), раком же печени она страдала в ленте «Хромофобия». Смерть является частью жизни, и героиня актрисы не намерена уступать никаких ее радостей. Она слишком весела, для того чтобы страдать вместе с заранее оплакивающем ее мужчиной. Сцена, в которой она, обнажив в секс-клубе отрезанную грудь, отправляется в кабинку сразу с двумя кавалерами, может войти в историю испанского сюрреализма.
Первый, суббота, 1.20 «Муха» (1986) Режиссер: Дэвид Кроненберг В ролях: Джефф Голдблюм, Джина Дэвис, Джон Гетц Кадр из фильма Сам уже ставший классическим, этот фильм об ученом, случайно скрестившем себя с навозной мухой, представляет собой римейк одноименной ленты 1958 года — замечательной, но сильно устаревшей. Фильм же канадского мастера киноизвращений Кроненберга по-прежнему ужасает, шокирует, трогает. В отличие от его сиквела, который только смешит.
ТВ-3, суббота, 0.00 "Рокки Бальбоа" (2006) Режиссёр: Сильвестр Сталлоне В ролях: Сильвестр Сталлоне, Берт Янг, Мило Вентимилья Кадр из фильма Задав корму плещущимся в аквариуме черепахам и пару раз подтянувшись на перекладине, 60-летний Рокки Бальбоа спешит на кладбище, где упокоилась его жена и где он проводит теперь много времени. Рокки до сих пор разговаривает с возлюбленной, несмотря на то, что у него уже почти не ворочается язык. На ринг Рокки, возможно, и не вернулся бы, если бы не одно противное телешоу, в котором был виртуально смоделирован его бой с нынешним чемпионом — само собой, чернокожим. В нем Рокки превращали в котлету по-филадельфийски, чего он, конечно, не смог снести. «Нельзя сдаваться только потому, что у тебя было слишком много дней рождения», — утверждает ветеран, вновь отправляясь молотить говяжьи туши. И он прав. Первый (и лучший) «Рокки» был гимном человеческому трудолюбию и воплощенной американской мечтой. Последний (хотелось бы думать) — похвальная песнь нестареющим душой ветеранам, весьма актуальная в эпоху стариковской эмансипации. По Сталлоне, люди за 60 могут не только путешествовать и кувыркаться в кровати со своими молодыми подружками, но и качать железо, и биться на ринге, подавая достойный пример нам, зрителям.
Первый, Воскресенье 0.45