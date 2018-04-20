Фильм «Тренер» как публичная исповедь Данилы Козловского

Футболист московского "Спартака" Юрий Столешников (угадайте, кто же его играет в фильме режиссера Данилы Козловского по сценарию Данилы Козловского?) в матче с Румынией в решающий момент не забивает пенальти, причем по-глупому, а затем дерется с арбитром, получает красную карточку, бан на год и даже отправляется в кутузку, откуда его забирает папа с неизменно грустным взглядом ( Андрей Смоляков ).

После этого тяжелого периода, который затянулся у Столешникова на два года и который показывается в небольшой сцене игры в регби по колено в грязи (в этот момент очень отчетливо вспоминается кинокартина «Викинг» с Данилой в главной роли), он, как неликвидный, но все еще относительно известный футболист, отправляется тренером в затрапезную новороссийскую команду «Метеор», которая только что чудом пробилась в ФНЛ (это следующая в России лига после основной, премьерной).

А вот актерские цели и задачи для Данилы Козловского, видимо, главного молодого актера страны, с «Тренером» неожиданно дебютировавшего в режиссуре, впервые придумал сам Данила Козловский. Вообще это была изначально необычная задумка: авторское по факту кино, для которого актер-режиссер еще и сценарий написал лично, и вдруг — спортивная драма. Фильмы в этом жанре дорого стоят, и, что даже важнее, от них многого требуют, особенно после результата в прокате у «Движения вверх».

И все же сравнивать «Тренера» с тем же «Движением» не хочется, и речь даже не о том, что сюжет «Тренера» ни на каких реальных событиях не основан, разве что вдохновлен историей не самого сильного британского клуба «Лестер-Сити», который смог выиграть Английскую премьер-лигу. Кроме того, здесь уж точно поменьше коллективных и продюсерских амбиций (то есть собрать по максимуму денег и стать главным российским фильмом в новейшей истории) и побольше амбиций личных, то есть Данилы Козловского. Более того, в этой картине совершенно невозможно отделить героя от его создателя: Столешников — это и есть Козловский, и вот почему.

Во-первых, о том, что роль футбольного тренера для него была ролью мечты, Козловский сам заявлял неоднократно. Видимо, к ней он шел уже довольно давно, потому что одной из первых его работ в кино был образ как раз таки футбольного игрока, которого он изобразил в картине Алексея Германа — младшего «Garpastum».

Во-вторых, тот факт, что Козловский в случае собственного режиссерского дебюта (а никакого другого постановочного опыта у Данилы не наблюдается) решился взвалить на себя главную роль, о многом говорит.

Итак, вернемся в начало. Столешников — чрезвычайно уверенный в себе футболист, считающий себя главным в сборной, но самолюбие его и губит, и в результате он находит для себя спасение именно в том, с чего он когда-то начинал, — в самом футболе, и играть в него оказывается все так же классно. Причем Козловский благодаря «Тренеру», очевидно, прошел тот же путь.

Нет, допустим, футбольные сцены далеко не так изысканно сняты в технологическом плане, как в «Движении вверх»: оператор злоупотребляет рапидами, и эти бесконечно медленные удары в небеса к какому-то моменту страшно надоедают. Допустим, что Козловский-сценарист пока решает сюжетные проблемы слишком прямолинейно: Столешников просто ходит по всему городу и докапывается до каждого встречного-поперечного — например, до врача-травматолога ( Ольга Зуева , девушка Козловского в реальной жизни, да и по сюжету, разумеется, в стороне не останется), повара команды или предводителя ультрас.

Но кстати, даже для экранных фанатов клуба «Метеор» у режиссера была своя концепция. Козловский говорил, что для него это такие футбольные фанаты будущего: нетоксичные, неопасные болельщики, готовые на коллективную консолидацию позитивной энергии во имя родной команды. И местные ультрас действительно проходят собственный путь от ненависти обратно к любви к клубу. Этот путь венчается выдающейся сценой, где разукрашенные в командные цвета фанаты идут по Новороссийску и поют: «Я уплываю, и время несет меня с края на край».

С другой стороны, это же и есть та самая борьба с собственными амбициями, с внутренними демонами, которую декларирует Козловский. Да, это не фильм века, это не шедевр Бергмана — Тарковского, так же как и выдуманная команда «Метеор» — не "Манчестер Юнайтед" . «Тренер» — это развлекательное, понятное, потребительское российское кино, которого так жаждут кинотеатры, чтобы побольше заработать, благодаря которому растет доля отечественного кино в сравнении со всем остальным, что, конечно, хорошо, чего уж тут.

Более того, здесь даже можно углядеть некую глобальную жанровую идею: в контексте спортивной драмы «Тренер» заменяет некий почти что военный подвиг, где команде спортсменов предлагается любой ценой одолеть на поле врага, на победу радостных энтузиастов, которые не претендовали ни на какие награды, но все равно смогли выиграть просто потому, что они классные.

Главная движущая сила в «Тренере» — патриотизм местечковый и районный. С чего начинается Родина, если не с картинки в твоем букваре? Разумеется, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе и болеющих за ту же местную футбольную команду, которая просто играет, как умеет, в свое удовольствие.

В кино с 19 апреля.

Егор Беликов