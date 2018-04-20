«Женщины» (1965) 

Жанр: драма, мелодрама
Год: 1965
Страна: СССР
Режиссер: Павел Любимов
Сценарий: Будимир Метальников, Ирина Велембовская
Оператор: Василий Дульцев, Марк Осепьян
Кто снимался в фильме «Женщины»: Нина Сазонова, Инна Макарова, Галина Яцкина, Виталий Соломин, Надежда Федосова, Виктор Мизин, Валентина Владимирова, Петр Любешкин, Петр Полев, Ирина Мурзаева Сюжет фильма «Женщины» Фильм состоит из трех новелл. Действие картины начинается в 1951 году. Дуся Кузина перебирается в Москву из своей деревни. Она устраивается в квартире работницы мебельной фабрики Екатерины Бедновой и работает няней. Но вскоре Дуся начинает трудиться на фабрике, где знакомится с первым парнем, Жоркой. Взаимность с его стороны оказывается очень непродолжительной. Узнав о беременности, Евдокия делает аборт, а после этого узнает, что больше никогда не сможет иметь детей. Вторая новелла рассказывает о жизни Али Ягодкиной — девушки из родной деревни Дуси. Она тоже переезжает в Москву и по протекции Евдокии тоже устраивается на мебельную фабрику. Пользуясь покорностью и трудолюбивостью девушки, Евдокия дольше, чем это нужно оставляет ее в подмастерьях, а за кров берет с нее деньги. В центре третьей части фильма — судьба Екатерины и ее сына Жени, влюбившегося в молодую мать-одиночку. Интересные факты о фильме «Женщины»:
Фильм снят по одноименной повести Ирины Велембовской. Для Павла Любимова картина стала дебютом в большом кино. Сцены городской жизни были отсняты в Ярославле, а сельские сцены — в деревне Итларь под Ростовом.
Фрагмент фильма «Женщины»: https://www.youtube.com/watch?v=-xC6VHvCEi4