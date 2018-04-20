«Женщины» (1965)

Жанр: драма, мелодрама

Год: 1965

Страна: СССР

Фильм снят по одноименной повести Ирины Велембовской. Для Павла Любимова картина стала дебютом в большом кино. Сцены городской жизни были отсняты в Ярославле, а сельские сцены — в деревне Итларь под Ростовом.

Фрагмент фильма «Женщины»: https://www.youtube.com/watch?v=-xC6VHvCEi4