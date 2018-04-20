Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт эмоционально высказался о расставании с матерью своего ребенка

В августе прошлого года известный голливудский актер Крис Пратт , известный благодаря главным ролям в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», официально сообщил о расставании с супругой, матерью своего единственного ребенка, актрисой Аной Фэрис. А на днях весьма эмоционально прокомментировал расставание с бывшей женой.

Развод — это полный отстой. Но у нас растет ребенок, и у него есть любящие его родители. Мы с Анной остались друзьями и сохранили прекрасные отношения ради сына. Все это, конечно, далеко от идеала, но нам обоим так, наверное, лучше,

с сожалением сообщил журналистам Крис Пратт.

Публикация от chris pratt (@prattprattpratt) 29 Июн 2017 в 10:02 PDT Напомним, Крис Пратт и Анна Фэрис были женаты около 8 лет, с 2009 года. Актеры познакомились во время работы над фильмом «Отвези меня домой» в 2007 году. Единственный ребенок супругов — сын Джек — родился в 2012 году.

Фото: Instagram @prattprattpratt

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