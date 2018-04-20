Гребенщикова Алиса Борисовна

Дата рождения: 12 июня 1978

Место рождения: Ленинград

Знак зодиака: Близнецы

Алиса Гребенщикова родилась в семье рок-музыканта и государственной служащей. Ее мама Наталья Козловская , забрав дочь, ушла от Бориса Гребенщикова , когда его группа «Аквариум» в очередной раз вступила в конфликт с существующей властью и была запрещена. Вскоре Наталья вновь вступила в брак, так что Алиса росла в полной семье. Отношения с отцом не складывались достаточно долго, но со временем Алиса и Б. Г. стали близкими людьми.

Девочка получила среднее гуманитарное образование, окончила музыкальную школу и занималась журналистикой в кружке при ЛГУ, параллельно работая в молодежной редакции издания «Ленинские Искры». После школы Алиса решила поступать в ЛГИТМиК на факультет драмы. Исполненный ей в первом туре отрывок из " Евгения Онегина " не впечатлил приемную комиссию и педагоги порекомендовали абитуриентке подготовить ко второму туру что-нибудь комическое. Выбор пал на эпизод из «Пеппи Длинный Чулок», причем Алиса оказалась настолько органичной в этом образе, что была единогласно принята на первый курс, а получившуюся миниатюру ей пришлось сыграть еще не раз. Уже на втором курсе, несмотря на запрет для молодых артистов сниматься, амбициозная студентка отнесла документы на Ленфильм , где прошла кастинг на фильм «Американка», ставший ее кинодебютом. Окончив вуз, Алиса Гребенщикова уже знала, что хочет работать именно во МХАТе. Реализовать мечту помогло стечение обстоятельств: молодая актриса приняла участие в фестивале студенческих спектаклей, где сыграла эпизодическую роль в «Моей прекрасной леди», в которой ее и заметили члены художественного совета знаменитого московского театра. Она вместе с еще несколькими выпускниками была приглашена в Москву, где на кастинге исполнила чеховское «После театра», тронув комиссию и получив место во МХАТе. С 1999 по 2001 годы Гребенщикова играла в прославленном театре. Самой значительной постановкой она называет «Мои нерожденные сыновья», поставленного по пьесе «Невесты 42-го года». Как рассказывала сама актриса, четыре месяца подготовки спектакля стали для нее «четырьмя месяцами снов о войне». Она готовилась к роли основательно, смотрела документальные фильмы по тематике, несколько раз перечитывала «У войны не женское лицо». Спектакль завоевал значительную популярность у молодежной аудитории, несмотря на то, что поднимал такую, казалось бы, непопулярную тему.

Алисе пришлось покинуть МХАТ из-за съемок в сериале «FM и ребята», а так же участия в антрепризе «Ромео и Джульетта». Девушка всерьез нацелилась на кинокарьеру, так что играть в сериалах было для нее хорошим способом заявить о себе. Роли разной степени значительности в итоге привели ее на съемочную площадку картины «Водитель для Веры» Павла Чухрая . Героиня Алисы на первый взгляд могла показаться незначительной для истории, но актриса последовала наставлению режиссера «Делай то, что тебе позволяет актерская природа» и сделала из своей маленькой роли настоящую жемчужину. Этот опыт придал Алисе уверенности, и она выросла в одну из лучших актрис второго плана, в чем можно убедиться, посмотрев «Посылку с Марса», «Тайский вояж Степаныча» и многие другие ее работы. Отдельно следует отметить игру Алисы Гребенщиковой в авторском кино. Первой арт-хаусной ролью артистки стала Лариса из ленты «Человек в футляре, человек в пальто, человек во фраке» режиссера Элины Суни . Она предложила Алисе сценарий, разработанный в расчете на ее характерность и нестандартность. Картина получила высокие оценки критиков и завоевала ряд наград на фестивалях.

Личная жизнь Алисы Гребенщиковой

Алиса Гребенщикова не выходила замуж официально, но пять лет сожительствовала с фотографом Сергеем Дондуряном. В 2008 году она родила сына Алексея, после чего пара сразу же рассталась, причем Алиса не вписала Сергея в свидетельство о рождении, оставив прочерк в отцовской графе. По неподтвержденной информации, ребенок не является сыном Дондуряна. Алиса успешно воспитывает Алешу самостоятельно, много времени уделяя его развитию и образованию.

Фильмография

1997 — Американка

2000-2002 — FM и ребята

2003 — Ундина

2004 — Водитель для Веры

2005 — Тайский вояж Степаныча

2005 — Человек в футляре, человек в пальто и человек во фраке

2006 — Осторожно, блондинки!

2006 — Испанский вояж Степаныча

2007 — Беглянки

2007 — Ванечка

2008 — Вероника не придет

2010 — Вера, Надежда, Любовь

2011 — Любовь и разлука

2011 — Лектор

2012 — Мексиканский вояж Степаныча

2015 — Училка

2016 — Кризис нежного возраста

2016 — Бедные люди