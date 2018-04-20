Гребенщикова Алиса Борисовна 

Дата рождения: 12 июня 1978
Место рождения: Ленинград
Знак зодиака: Близнецы
Алиса Гребенщикова родилась в семье рок-музыканта и государственной служащей. Ее мама Наталья Козловская, забрав дочь, ушла от Бориса Гребенщикова, когда его группа «Аквариум» в очередной раз вступила в конфликт с существующей властью и была запрещена. Вскоре Наталья вновь вступила в брак, так что Алиса росла в полной семье. Отношения с отцом не складывались достаточно долго, но со временем Алиса и Б. Г. стали близкими людьми.
Девочка получила среднее гуманитарное образование, окончила музыкальную школу и занималась журналистикой в кружке при ЛГУ, параллельно работая в молодежной редакции издания «Ленинские Искры». После школы Алиса решила поступать в ЛГИТМиК на факультет драмы. Исполненный ей в первом туре отрывок из "Евгения Онегина" не впечатлил приемную комиссию и педагоги порекомендовали абитуриентке подготовить ко второму туру что-нибудь комическое. Выбор пал на эпизод из «Пеппи Длинный Чулок», причем Алиса оказалась настолько органичной в этом образе, что была единогласно принята на первый курс, а получившуюся миниатюру ей пришлось сыграть еще не раз. Уже на втором курсе, несмотря на запрет для молодых артистов сниматься, амбициозная студентка отнесла документы на Ленфильм, где прошла кастинг на фильм «Американка», ставший ее кинодебютом. Окончив вуз, Алиса Гребенщикова уже знала, что хочет работать именно во МХАТе. Реализовать мечту помогло стечение обстоятельств: молодая актриса приняла участие в фестивале студенческих спектаклей, где сыграла эпизодическую роль в «Моей прекрасной леди», в которой ее и заметили члены художественного совета знаменитого московского театра. Она вместе с еще несколькими выпускниками была приглашена в Москву, где на кастинге исполнила чеховское «После театра», тронув комиссию и получив место во МХАТе. С 1999 по 2001 годы Гребенщикова играла в прославленном театре. Самой значительной постановкой она называет «Мои нерожденные сыновья», поставленного по пьесе «Невесты 42-го года». Как рассказывала сама актриса, четыре месяца подготовки спектакля стали для нее «четырьмя месяцами снов о войне». Она готовилась к роли основательно, смотрела документальные фильмы по тематике, несколько раз перечитывала «У войны не женское лицо». Спектакль завоевал значительную популярность у молодежной аудитории, несмотря на то, что поднимал такую, казалось бы, непопулярную тему.
Алисе пришлось покинуть МХАТ из-за съемок в сериале «FM и ребята», а так же участия в антрепризе «Ромео и Джульетта». Девушка всерьез нацелилась на кинокарьеру, так что играть в сериалах было для нее хорошим способом заявить о себе. Роли разной степени значительности в итоге привели ее на съемочную площадку картины «Водитель для Веры» Павла Чухрая. Героиня Алисы на первый взгляд могла показаться незначительной для истории, но актриса последовала наставлению режиссера «Делай то, что тебе позволяет актерская природа» и сделала из своей маленькой роли настоящую жемчужину. Этот опыт придал Алисе уверенности, и она выросла в одну из лучших актрис второго плана, в чем можно убедиться, посмотрев «Посылку с Марса», «Тайский вояж Степаныча» и многие другие ее работы. Отдельно следует отметить игру Алисы Гребенщиковой в авторском кино. Первой арт-хаусной ролью артистки стала Лариса из ленты «Человек в футляре, человек в пальто, человек во фраке» режиссера Элины Суни. Она предложила Алисе сценарий, разработанный в расчете на ее характерность и нестандартность. Картина получила высокие оценки критиков и завоевала ряд наград на фестивалях.
Личная жизнь Алисы Гребенщиковой
Алиса Гребенщикова не выходила замуж официально, но пять лет сожительствовала с фотографом Сергеем Дондуряном. В 2008 году она родила сына Алексея, после чего пара сразу же рассталась, причем Алиса не вписала Сергея в свидетельство о рождении, оставив прочерк в отцовской графе. По неподтвержденной информации, ребенок не является сыном Дондуряна. Алиса успешно воспитывает Алешу самостоятельно, много времени уделяя его развитию и образованию.
Фильмография
1997 — Американка
2000-2002 — FM и ребята
2003 — Ундина
2004 — Водитель для Веры
2005 — Тайский вояж Степаныча
2005 — Человек в футляре, человек в пальто и человек во фраке
2006 — Осторожно, блондинки!
2006 — Испанский вояж Степаныча
2007 — Беглянки
2007 — Ванечка
2008 — Вероника не придет
2010 — Вера, Надежда, Любовь
2011 — Любовь и разлука
2011 — Лектор
2012 — Мексиканский вояж Степаныча
2013 — Шерлок Холмс
2015 — Училка
2016 — Кризис нежного возраста
2016 — Бедные люди