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Мэрия согласовала Бондарчуку съемки фильма «Притяжение-2» в Москве
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Мэрия согласовала Бондарчуку съемки фильма «Притяжение-2» в Москве 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Московская кинокомиссия согласовала съемки четырех фильмов на территории столицы, в число которых входит продолжение фантастического фильма «Притяжение-2» режиссера Федора Бондарчука. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента культуры.
"Сегодня состоялось очередное заседание Московской кинокомиссии под председательством заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова. Все четыре поданные заявки были согласованы", — говорится в сообщении.
Как что уточняется в материале, в рамках заседания совместно с представителями съемочных групп кинокартин обсуждались новые заявки на съемки на территории Москвы следующих фильмов: «Притяжение-2», режиссер Федор Бондарчук; «Портрет незнакомца», режиссер Сергей Осипьян; «7 ужинов», режиссер Кирилл Плетнев; «Призрак», режиссер Алексей Мамедов.
Кроме того, на заседании был утвержден перечень рекомендаций при организации киносъемок в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.
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