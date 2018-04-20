Мэрия согласовала Бондарчуку съемки фильма «Притяжение-2» в Москве

МОСКВА, 20 апреля. / ТАСС /. Московская кинокомиссия согласовала съемки четырех фильмов на территории столицы, в число которых входит продолжение фантастического фильма «Притяжение-2» режиссера Федора Бондарчука . Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Сегодня состоялось очередное заседание Московской кинокомиссии под председательством заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова . Все четыре поданные заявки были согласованы", — говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании был утвержден перечень рекомендаций при организации киносъемок в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.