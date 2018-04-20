В Москве снимут продолжение фантастического фильма Бондарчука «Притяжение»

Московская кинокомиссия согласовала съемки четырех фильмов на территории города, среди них продолжение фантастического фильма Федора Бондарчука «Притяжение», говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культуры.

В пятницу состоялось очередное заседание Московской кинокомиссии под председательством заместителя мэра Москвы в правительстве столице по вопросам социального развития Леонида Печатникова

Также на заседании был утвержден перечень рекомендаций при организации киносъемок в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.