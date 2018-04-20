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В Москве снимут продолжение фантастического фильма Бондарчука «Притяжение»
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В Москве снимут продолжение фантастического фильма Бондарчука «Притяжение» 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИАМО
Московская кинокомиссия согласовала съемки четырех фильмов на территории города, среди них продолжение фантастического фильма Федора Бондарчука «Притяжение», говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культуры.
В пятницу состоялось очередное заседание Московской кинокомиссии под председательством заместителя мэра Москвы в правительстве столице по вопросам социального развития Леонида Печатникова.
«В рамках заседания совместно с представителями съемочных групп кинокартин обсуждались новые заявки на съемки на территории Москвы таких фильмов, как: «Притяжение — 2» режиссер Федор Бондарчук; «Портрет незнакомца», режиссер Сергей Осипьян; «7 ужинов», режиссер Кирилл Плетнев; «Призрак», режиссер Алексей Мамедов. Все поданные заявки были согласованы», — говорится в сообщении.
Также на заседании был утвержден перечень рекомендаций при организации киносъемок в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.
На заседании генеральный директор сети «Московское кино», ответственный секретарь Московской кинокомиссии Светлана Максимченко рассказала, что по итогам первого заседания Московской кинокомиссии уже состоялись киносъемки фильма «Один день Ивана Денисовича» (режиссер Глеб Анатольевич Панфилов) на Васильевском спуске Московского Кремля, Москворецком мосту, Кремлевской и Москворецкой набережных, а также фильма «Француз» (режиссер Андрей Сергеевич Смирнов) на Театральной площади перед Большим театром и в вестибюле станции метро «Театральная».
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