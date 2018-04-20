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Вышел трейлер фантастической драмы The Innocents от Netflix
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Вышел трейлер фантастической драмы The Innocents от Netflix 

Мир фантастики 53 минуты назад
Фото: Мир фантастики
Netflix опубликовал трейлер своей новой фантастической драмы The Innocents. В центре сюжета — эксперименты над молодой девушкой, из-за которых она получает сверхъестественные способности. Смотрим трейлер под любопытный кавер Where is My Mind.
Необычные способности девушки позволяют ей менять внешность, забирая её у других людей. Причина этому, по всей видимости, — жуткие опыты в некоей лаборатории. Пусть всё это пока и напоминает другие сериалы Netflix вроде «Очень странных дел» и The OA, но обратить внимание стоит.
The Innocents выходят 24 августа.
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