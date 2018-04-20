12 фильмов для тех, кто без ума от Тима Бертона 

Тиму Бертону удалось создать новый стиль в кинематографии — ироничный, мрачный, чудаковатый и бесконечно притягательный. Его картины гипнотизируют зрителя с первых минут, а его яркие образы надолго врезаются в память. Если вы без ума от фильмов Бертона, но уже знаете их все наизусть, предлагаем вашему вниманию подборку из 12 картин, которые обязательно придутся вам по вкусу.
Для вас, наши маленькие любители мрачных историй.
Лемони Сникет: 33 несчастья
Если в «Гринче — похитителе Рождества» главный злодей добреет к концу фильма, то в этой экранизации одноименной книжной серии Дэниела Хендлера Джиму Керри достался самый отвратительный персонаж за всю его карьеру. Злобный и жестокий граф Олаф берет под опеку юных Бодлеров — троих сирот, чьи родители погибли при пожаре. Всё, чего хочет граф Олаф — завладеть наследством несчастных детишек, даже если для этого ему придется их убить. Посмотреть фильм стоит всем, кому близок визуальный стиль Бертона и не хватает в жизни немного драмы.
Выживут только любовники
ivi.ru
"Криптовампирская любовная история" Джима Джармуша с Тильдой Суинтон, Томом Хиддлстоном и Мией Васиковска в главных ролях рассказывает нам об Адаме и Еве, которые после нескольких столетий, проведенных вместе, решают на время расстаться. Адама одолевают мрачные суицидальные мысли, Ева обеспокоена его состоянием и хочет помочь ему вылезти из депрессии. В планы пары вмешивается внезапно появившаяся младшая сестра Евы. Выживут только любовники? Эту готическую драму необходимо посмотреть всем, кто верит в вечную любовь.
Страшные сказки
ivi.ru
При создании этой картины итальянский режиссер Маттео Гарроне вдохновлялся тем же, в чем черпали вдохновение Братья Гримм — «Сказкой сказок» Джамбаттисты Базиле. Маги и ведьмы, короли и драконы, принцессы и огры-великаны населяют эту потрясающую готическую фантазию, в которой снялись Сальма Хайек, Венсан Кассель, Джон Си Райли и Тоби Джонс. Фильм однозначно стоит посмотреть тем, кто всегда хотел, чтобы Тим Бертон снял сказочный фольклор.
Семейка Аддамс
ivi.ru
Так же, как и Эдвард руки-ножницы, Аддамсы в глазах окружающего общества — фриковатые уродцы, которых нужно сторониться. Они не очень вписываются в окружающее пространство, но зато удивительно подходят друг другу, проявляя к любовь и участие к членам своей семьи. Фильм Барри Зонненфельда — о том, как трудно оставаться верным себе под натиском окружающего мира. Если вы любите готические «Мрачные тени» Бертона, то и «Семейка Аддамс» придется вам по душе.
Лабиринт Фавна
ivi.ru
Так же, как и режиссер «Алисы в стране чудес», Гильермо дель Торо сделал себе имя на создании сюрреалистичных миров и причудливых персонажей. Действие фильма разворачивается в Испании времен гражданской войны, где девушка-подросток Офелия попадает в параллельный волшебный мир и с помощью Фавна пытается спасти свою мать и брата от злодея капитана Видаля. Картина рекомендуется к просмотру всем любителям фэнтезийных миров и печальных развязок.
Воображариум доктора Парнаса
ivi.ru
Роль Тони Шепарда в этом фантастическом фильме Терри Гиллиама стала последней для Хита Леджера. В центре сюжета — Доктор Парнас и его сделка с дьяволом, по условиям которой он обменял душу своей дочери на бессмертие. В попытках спасти свою дочь Доктор Парнас вербует таинственного незнакомца, который должен помочь ему выиграть новое пари и пленить пять душ в воображаемом мире. Картина заинтересует всех, кто не против более взрослой версии «Алисы в Зазеркалье».
Братья Гримм
ivi.ru
Еще один сказочный триллер Терри Гиллиама, повествующий о приключениях братьев Гримм, которые позже легли в основу их популярных сказок. Несмотря на то, что события фильма не имеют никакого отношения к реальной биографии немецких собирателей фольклора, наблюдать за главными героями в исполнении Мэтта Дэймона, Хита Леджера и Моники Беллуччи — сплошное удовольствие. Двойной кайф обеспечен тем, кому понравился персонаж Евы Грин в «Мрачных тенях» и хочется чего-то похожего на «Сонную Лощину».
Впусти меня
ivi.ru
История шведского режиссера Томаса Альфредсона о 12-летнем мальчике Оскаре, который подружился со странной соседской девочкой Эли. Эли — вампир со всеми вытекающими: она пьет кровь, выходит из дома только по ночам и никогда не бывает теплой. Но они могут многому научить друг друга. Фильм, получивший признание международной критики, понравится всем, кто верит в то, что каждая Лидия встретит своего Битлджуса.
Книга жизни
ivi.ru
На создание мультфильма авторов вдохновил традиционный мексиканский праздник День Мертвых. Катрина и Шибальба — боги загробного мира. В день праздника они решают сделать ставки на исход любовного треугольника на Земле, где два лучших друга влюбились в одну девушку. В оригинальной озвучке харизматичных персонажей принимали участие Зои Салдана, Дэнни Трехо и Айс Кьюб. Если в «Трупе невесты» вам больше всего понравился потусторонний загробный мир, то это точно для вас!
Багровый пик
ivi.ru
Эту работу Гильермо дель Торо можно одновременно назвать и мистической мелодрамой, и фильмом ужасов. Чего точно нельзя отрицать, так это мрачную «по-бертоновски» завораживающую красоту картины. Баронет Томас Шарп привозит в свое родовое поместье недавно осиротевшую молодую супругу Эдит Шарп. Там она обнаруживает, что прошлое её мужа хранит множество темных тайн, а жизнь самой Эдит теперь в опасности. Героиню сыграла королева современной готики Миа Васиковска, а роль главного злодея исполнил Том Хиддлстон. Если для вас важна эстетика, но вы жаждете крови, «Багровый пик» — то, что нужно.
Дом-монстр
ivi.ru
Продюсерами мультфильма выступили Стивен Спилберг и Роберт Земекис, что само по себе делает его достойным просмотра. Главный герой — 12-летний мальчик Ди Джей — начинает следить за своим соседом мистером Небберкрякером и замечает, что с его домом происходят странные вещи. Однажды Ди Джей и его приятель спасают девочку Дженни, которую дом чуть не проглотил. Приближается Хэллоуин, и они втроем пытаются обезвредить дом-монстр. Мультфильм создан для тех, кто без ума от Франкенвини, но им этого мало.
Порочные игры
ivi.ru
Мрачный психологический триллер Пака Чхан Ука рассказывает о запутанных отношениях внутри одной семьи, глава которой погибает в автокатастрофе. Эвелин хоронит своего мужа и остается с дочерью по имени Индия. Вскоре к ним приезжает загадочный дядя Чарли, о существовании которого Индия даже не подозревала. Его появление влечет за собой необратимые для всех последствия. В этом фильме тоже не обошлось без участия Мии Васиковска, компанию ей составили Николь Кидман и Мэттью Гуд. Если вам нравится распутывать сложные семейные отношения «Бертон-стайл», попробуйте разгадать загадку семьи Стокеров.