Православный киноклуб приглашает на совместные просмотры фильмов

Бесплатный православный киноклуб работает в Храме святого Феодора Ушакова на базе культурно-просветительского клуба «Маяк» в рамках программы «Семейные ценности».

Действие видеоспектакля «Мать Иисуса» происходит в доме матери Иисуса Христа на третий день после его распятия. После просмотра гости киноклуба смогут обсудить увиденное за чашкой чая. На киносеанс можно прийти вместе с детьми — для них во время сеанса и обсуждения фильма будут проводиться творческие мастер-классы.

Подробности о дальнейших планах киноклуба можно узнать по телефонам:

8 (926) 461-90-92 и 8 (926) 585-51-91.

Адрес: улица Перовская, дом 66, корпус 3 (под вывеской «Приходской дом „Маяк“).

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Православный киноклуб приглашает на совместные просмотры фильмов