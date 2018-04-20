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Православный киноклуб приглашает на совместные просмотры фильмов
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Православный киноклуб приглашает на совместные просмотры фильмов 

Управа района Новогиреево 45 минут назад
Уже сегодня в 19.00 там состоится первый киносеанс — просмотр видеоверсии спектакля режиссёра Елены Цыплаковой «Мать Иисуса» по одноимённой пьесе Александра Володина.
Бесплатный православный киноклуб работает в Храме святого Феодора Ушакова на базе культурно-просветительского клуба «Маяк» в рамках программы «Семейные ценности».
Действие видеоспектакля «Мать Иисуса» происходит в доме матери Иисуса Христа на третий день после его распятия. После просмотра гости киноклуба смогут обсудить увиденное за чашкой чая. На киносеанс можно прийти вместе с детьми — для них во время сеанса и обсуждения фильма будут проводиться творческие мастер-классы.
Подробности о дальнейших планах киноклуба можно узнать по телефонам:
8 (926) 461-90-92 и 8 (926) 585-51-91.
Адрес: улица Перовская, дом 66, корпус 3 (под вывеской «Приходской дом „Маяк“).
Фото — Александр Калугин.
Тэги — Православие, Досуг, Культура,
Православный киноклуб приглашает на совместные просмотры фильмов
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