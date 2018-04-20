Показ фильма «Движение вверх» состоялся в районе Братеево

Активисты Молодежной палаты района Братеево провели показ фильма «Движение вверх» в четверг, 19 апреля. Об этом редактору газеты сообщила представитель Молодежной палаты Екатерина Новичкова.

По словам организаторов, выбрали фильм «Движение вверх» на основе опроса, который активисты провели между собой.

— Мы провели голосование: выбирали лучший фильм из популярных современных лент, таких, как «Движение вверх», «Легенда №17», «Поддубный», «Матч» и «Чемпионы», — отметила Екатерина Новичкова. — Больше 50% участников проголосовали за «Движение вверх», а 19 апреля мы встретились и посмотрели современный спортивный фильм. Многие популярные отечественные киноленты сняты на основе реальных спортивных достижений российских чемпионов. Один фильм — это целая история успеха человека, на которого стоит равняться, история, которая может мотивировать и заставить двигаться дальше.

Фото предоставила Екатерина Новичкова.