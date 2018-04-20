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Показ фильма «Движение вверх» состоялся в районе Братеево
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Показ фильма «Движение вверх» состоялся в районе Братеево 

Управа района Братеево города Москвы 2 часа назад
Фото: Братеево
Активисты Молодежной палаты района Братеево провели показ фильма «Движение вверх» в четверг, 19 апреля. Об этом редактору газеты сообщила представитель Молодежной палаты Екатерина Новичкова.
По словам организаторов, выбрали фильм «Движение вверх» на основе опроса, который активисты провели между собой.
— Мы провели голосование: выбирали лучший фильм из популярных современных лент, таких, как «Движение вверх», «Легенда №17», «Поддубный», «Матч» и «Чемпионы», — отметила Екатерина Новичкова. — Больше 50% участников проголосовали за «Движение вверх», а 19 апреля мы встретились и посмотрели современный спортивный фильм. Многие популярные отечественные киноленты сняты на основе реальных спортивных достижений российских чемпионов. Один фильм — это целая история успеха человека, на которого стоит равняться, история, которая может мотивировать и заставить двигаться дальше.
Фото предоставила Екатерина Новичкова.
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