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«Убогие мечты»: Пушков считает, что изолировать Россию невозможно
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«Убогие мечты»: Пушков считает, что изолировать Россию невозможно 

Свободная пресса 31 минуту назад
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя открытие Московского международного кинофестиваля, заявил, что невозможно изолировать такую страну как Россия от остального мира.
«Открытие 40-го ММКФ удалось: мировые звезды из США, Японии, Франции, фильмы из двух десятков стран, Михалков как символ фестиваля, красочное открытие…Мечтающие об изоляции и удушении России пусть отдыхают. Такую страну, такую культуру не изолировать, не подмять. Убогие мечты», — написал он.
Напомним, в жюри основного конкурса ММКФ в 2018 году вошли режиссер Анна Меликян, актриса Настасья Кински, продюсер Паоло дель Брокко, актер Джон Сэвидж и режиссер Лян Цяо.
Справка «СП»
40-й ММКФ пройдет с 19 по 26 апреля. Фестиваль долгие годы возглавляет режиссер и актер Никита Михалков, программным директором ММКФ является Кирилл Разлогов, во главе отборочной комиссии кинокритик Андрей Плахов.
Подробнее о фильмах и программах 40-го ММКФ можно прочитать на официальном сайте фестиваля.
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