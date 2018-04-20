«Убогие мечты»: Пушков считает, что изолировать Россию невозможно

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков , комментируя открытие Московского международного кинофестиваля, заявил, что невозможно изолировать такую страну как Россия от остального мира.

«Открытие 40-го ММКФ удалось: мировые звезды из США, Японии, Франции, фильмы из двух десятков стран, Михалков как символ фестиваля, красочное открытие…Мечтающие об изоляции и удушении России пусть отдыхают. Такую страну, такую культуру не изолировать, не подмять. Убогие мечты», — написал он.

Справка «СП»

40-й ММКФ пройдет с 19 по 26 апреля. Фестиваль долгие годы возглавляет режиссер и актер Никита Михалков, программным директором ММКФ является Кирилл Разлогов , во главе отборочной комиссии кинокритик Андрей Плахов

Подробнее о фильмах и программах 40-го ММКФ можно прочитать на официальном сайте фестиваля.

Московский кинофестиваль: Михалков поблагодарил британцев, которые не испугались быть отравленными в Москве