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Ставропольцы посмотрят фильмы в IMAX по цене 3D
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Ставропольцы посмотрят фильмы в IMAX по цене 3D 

АиФ Ставрополье 29 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
«Синема Парк Космос» приглашает ставропольцев в кино по специальным ценам.
Теперь жители и гости Ставрополя смогут приобрести билеты в IMAX по цене билетов на обычный сеанс в 3D. Суперцена на суперформат!
Экраны в залах IMAX изогнуты, поэтому изображение кажется объёмным, и зритель испытывает больший эффект погружения, чем на обычных 3D-показах. Кроме того, в IMAX используется современное оборудование для объёмного звучания. В любой точке зала зритель различит все нюансы звукового оформления.
Подробности и расписание фильмов уточняйте на сайте CINEMAPARK.RU
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