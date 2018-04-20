Ставропольцы посмотрят фильмы в IMAX по цене 3D

«Синема Парк Космос» приглашает ставропольцев в кино по специальным ценам.

Теперь жители и гости Ставрополя смогут приобрести билеты в IMAX по цене билетов на обычный сеанс в 3D. Суперцена на суперформат!

Экраны в залах IMAX изогнуты, поэтому изображение кажется объёмным, и зритель испытывает больший эффект погружения, чем на обычных 3D-показах. Кроме того, в IMAX используется современное оборудование для объёмного звучания. В любой точке зала зритель различит все нюансы звукового оформления.

Подробности и расписание фильмов уточняйте на сайте CINEMAPARK.RU