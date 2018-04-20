Стася Милославская: В выходной главное — проснуться без будильника

В Москве проходят съемки фильма «Бык». Одну из главных ролей в картине исполняет Стася Милославская , получившая известность благодаря фильму «Коробка» и сериалу «Дом фарфора». В эксклюзивном интервью «ВМ» актриса рассказала о работе над новым проектом, любимых местах в столице и идеальном выходном.

— Стася, герои фильма «Бык» живут в эпоху 1990-х, на сломе старого и нового режимов. А кого играете вы?

— Моя героиня Таня — девушка из не очень благополучной семьи. Она работает парикмахером, но эта работа не приносит ей никакого удовольствия. Таня хочет что-то поменять в своей жизни. Насмотревшись фильмов, которые были популярны в то время, моя героиня мечтает уехать за границу за лучшей жизнью. Для этого она знакомится с англичанином. Больше рассказывать не буду — лучше сами все увидите в кино.

— Фильм снимает начинающий режиссер Борис Акопов. Как вам с ним работается?

— Мне с ним очень комфортно работать. Мне кажется, что общий язык с ним мы нашли еще на первой встрече. Когда я пришла на пробы, сразу начала высказывать свои мысли по поводу сценария, который он написал. Именно тогда и случилось это взаимопонимание. Мы друг другу доверяем, он прислушивается ко мне, я к нему. У нас сложилась настоящая команда.

— Некоторые сцены фильма «Бык» снимают в старинных московских усадьбах. Есть ли у вас любимые места в столице?

— Я очень люблю гулять по центру города. Особенно сейчас, весной, когда становится тепло, кафе открывают, веранды, можно посидеть, попить кофе. После зимы люди становятся яркими, город преображается. Но Китай-город и Чистые пруды, вот, наверное, мои самые любимые районы в Москве.

-Если у вас появляется выходной, как его проводите?

-Главное в выходной день— проснуться без будильника, спокойно позавтракать. Потом можно еще немного поваляться в постели, а затем пойти гулять, зайти в кино, встретиться с друзьями и родными. Для меня так выглядит идеальный выходной день.