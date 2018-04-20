Стало известно, когда выйдет «Empire V» с Oxxxymiron 

Экранизацию романа Виктора Пелевина «Ампир V» зрители увидят в начале 2019 года.
Режиссер фильма — Виктор Гинзбург, известный зрителям картиной «Generation П», также поставленной по одноименному роману Пелевина.
На главные роли приглашены рэпер Oxxxymiron и Павел Табаков, сын Олега Табакова и Марины Зудиной. Кроме того, Oxxxymiron запишет несколько треков к фильму.
По оценкам режиссера, "Empire V" должен собрать в прокате не менее 800 млн рублей.
В центре сюжета — история молодого человека, который становится вампиров, и узнает, что кровососы с именами богов тайно управляют человечеством, используя для этого гламур и дискурс.