Фото: Эми Шумер, Мишель Уильямс и другие звезды на премьере комедии «Красотка на всю голову»

Фильм расскажет историю девушки, которая никак не может примириться со своей внешностью. Она ходит в спортзал, покупает одежду онлайн, пытается знакомиться с мужчинами через сайты знакомств, но все это не приносит ей счастья. Но однажды все меняется — она ударяется головой и начинает видеть себя в зеркале исключительной красавицей, и ее жизнь круто меняется. В российский прокат «Красотка на всю голову» выйдет 7 июня.

Видео с красной дорожки:

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