Фото: Эми Шумер, Мишель Уильямс и другие звезды на премьере комедии «Красотка на всю голову» 

В Лос-Анджелесе прошла премьера комедийного фильма с Эми Шумер в главной роли «Красотка на всю голову». На красную ковровую дорожку мероприятия вышли Мишель Уильямс, Эми Шумер, Меган Трейнор, Аманда Пит и другие звезды.
Фильм расскажет историю девушки, которая никак не может примириться со своей внешностью. Она ходит в спортзал, покупает одежду онлайн, пытается знакомиться с мужчинами через сайты знакомств, но все это не приносит ей счастья. Но однажды все меняется — она ударяется головой и начинает видеть себя в зеркале исключительной красавицей, и ее жизнь круто меняется. В российский прокат «Красотка на всю голову» выйдет 7 июня.
Видео с красной дорожки:
попкорнnews