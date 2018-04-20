Ещё
Фото: Эми Шумер, Мишель Уильямс и другие звезды на премьере комедии «Красотка на всю голову»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фото: Эми Шумер, Мишель Уильямс и другие звезды на премьере комедии «Красотка на всю голову» 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
В Лос-Анджелесе прошла премьера комедийного фильма с Эми Шумер в главной роли «Красотка на всю голову». На красную ковровую дорожку мероприятия вышли Мишель Уильямс, Эми Шумер, Меган Трейнор, Аманда Пит и другие звезды.
Фильм расскажет историю девушки, которая никак не может примириться со своей внешностью. Она ходит в спортзал, покупает одежду онлайн, пытается знакомиться с мужчинами через сайты знакомств, но все это не приносит ей счастья. Но однажды все меняется — она ударяется головой и начинает видеть себя в зеркале исключительной красавицей, и ее жизнь круто меняется. В российский прокат «Красотка на всю голову» выйдет 7 июня.
Видео с красной дорожки:
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Бенедикт Камбербэтч в новой фотосессии для The Rake Magazine Анджелина Джоли продемонстрировала умение пилотировать самолет Фото: жизнерадостная Милла Йовович на съемках нового фильма в Барселоне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды пришли на открытие ММКФ10
Пропавшие красавицы нашего кино7
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Секс по-настоящему в кино40
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение