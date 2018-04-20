Спектакль с участием нижегородского актера Олега Шапкова удостоен «Золотой маски»

Постановка получила награду в номинации «Лучший спектакль кукол». Она создана командой Музея истории ГУЛАГа и московским Творческим объединением «Таратумб». Историю рассказывают девять кукол и четыре артиста из разных театров, одним из которых и стал Шапков

"Олег Шапков, известный по ярким ролям в театрах драмы Нижнего Новгорода и Перми, играет в спектакле две роли, не меняя универсальной для всех четырех исполнителей униформы. Первую — тактично выходя на сцену из затемненного угла с куклой в руках, вторую — в живом плане на ярко освещенной авансцене", отмечается в сообщении.

В будущем спектакль планируется показать в нескольких городах России, в том числе и в Нижнем Новгороде.