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Спектакль с участием нижегородского актера Олега Шапкова удостоен «Золотой маски»
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Спектакль с участием нижегородского актера Олега Шапкова удостоен «Золотой маски» 

Ревизор.ru 32 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
Постановка получила награду в номинации «Лучший спектакль кукол». Она создана командой Музея истории ГУЛАГа и московским Творческим объединением «Таратумб». Историю рассказывают девять кукол и четыре артиста из разных театров, одним из которых и стал Шапков.
"Олег Шапков, известный по ярким ролям в театрах драмы Нижнего Новгорода и Перми, играет в спектакле две роли, не меняя универсальной для всех четырех исполнителей униформы. Первую — тактично выходя на сцену из затемненного угла с куклой в руках, вторую — в живом плане на ярко освещенной авансцене", отмечается в сообщении.
В постановке также заняты Евгений Козлов, Ирина Латушко, Вячеслав Ямбор и Татьяна Саруханова. Режиссером и композитором выступила Ольга Шайдуллина.
В будущем спектакль планируется показать в нескольких городах России, в том числе и в Нижнем Новгороде.
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