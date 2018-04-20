Нижегородцам покажут шведские короткометражки

фото ncnk.ruНижегородцам покажут шведские короткометражки

21 апреля в 15.00 в Государственном центре современного искусства «Арсенал» в рамках «Фестиваля нового шведского кино» состоится показ шести короткометражных работ шведских кинематографистов.

Мероприятие организовано Нижегородским центром немецкой и европейской культуры при содействии Посольства Швеции в России и Государственного центра современного искусства «Арсенал» и проводится при поддержке «Фонда президентских грантов» и департамента внешних связей правительства Нижегородской области.

В программе — шесть короткометражных фильмов, участвовавших в фестивалях в Берлине (Германия), Локарно (Швейцария) и Каннах (Франция) и номинированных на национальную премию «Золотой жук» и европейские кинонаграды.

Выбранные для показа фильмы отражают главные тенденции шведского кинематографа последних лет и будут демонстрироваться на шведском языке с субтитрами. Их основным отличием является предельная откровенность в раскрытии общечеловеческих тем, касающихся семейных отношений, любви, исторических событий, общественного устройства и политической жизни Швеции.

В программе фестиваля:

— «Вальс мясника» режиссера Анны Закриссон (продолжительность показа — 14 минут). Фильм повествует об одном дне из жизни Швеции. Зрителю предстоит совершить путешествие из Вестервика в Стокгольм и познакомиться с множеством персонажей, которые рассказывают о своей повседневной жизни.

— «Упрощение жизни» режиссера Генхильда Энгера (продолжительность показа — 15 минут). Фильм представляет собой рассказ о жизни одной шведской супружеской пары, столкнувшейся со сложностями использования современной бытовой техники.

— «Дедушка, я и вертолет в небе» режиссеров Эзы Бланк и Йохана Палмгрена (продолжительность показа — 14 минут). Фильм о глубокой дружбе между мальчиком и его прикованным к постели дедушкой, у которого есть секрет, которым он хочет поделиться.

— «Астрид» режиссера Фионы Йонуци (продолжительность показа — 15 минут). Фильм, повествующий об 11-летней девочке, которая, не желая жить согласно правилам, установленным ее матерью, уходит из дома и проводит весь день в городе со своими друзьями.

— «Неукротимая» режиссера Фанни Метелиус (продолжительность показа — 15 минут). История, случившаяся в Гетеборге в последние дни летних каникул в 1999 году, представляет вниманию зрителей размышления о любви и дружбе 15-летней девочки и ее друзей.

— «Обедаем» режиссера Санны Ленкен (продолжительность показа — 13 минут). Короткометражный фильм, в котором перед зрителями предстает 15-летняя Клара, находящаяся клинике расстройства пищевого поведения и собирающаяся обедать под наблюдением медсестер.