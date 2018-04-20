Смешная девчонка: 5 зажигательных комедий с Кейт Хадсон

Знаменитая дочь знаменитых родителей (мама — актриса Голди Хоун, а отцом Кейт называет отчима, Курта Рассела ), Кейт Хадсон прославилась как звезда развлекательного кино. Впрочем, амплуа очаровательной блондинки не помешало актрисе получить «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Почти знаменит», а роль в ленте «Война невест» принесла Кейт премию MTV за лучшую драку!

«Несносные леди»

Комедия от режиссера «Красотки» и «Сбежавшей невесты» (конечно, с участием Джулии Робертс ) в оригинале называется «Mother’s Day», «День матери», и рассказывает несколько историй о родителях и детях. У них разные проблемы и отношения между собой (порой очень непростые), но разобраться с ними помогает одно и то же: прощение, терпение и любовь.

«Хотел бы я быть здесь»

Айдан Блум (Зак Брафф) — любящий муж и счастливый отец двоих детей. Он привык полагаться на других людей, но наступает момент, когда ему самому придется принимать серьезные решения, и этот период, полный трудностей и неудач, станет для Айдана прорывом, заставив иначе посмотреть на свою жизнь, цели и отношения с семьей.

«200 сигарет»

Пол Радд, Нью-Йорк, канун Нового года. В разных частях «Большого Яблока» люди собираются на вечеринки: одни к ним готовятся, другие едут в гости. Но, как частенько случается в такие вечера, ход событий непредсказуем: планы идут насмарку, ты оказываешься там, где не ожидал, и проводишь праздничную ночь не с тем, с кем рассчитывал. Знаменитая комедия с звездным составом: в ролях Кейт Хадсон, Бен Аффлек Кристина Риччи , Кортни Лав.

«Главное — не бояться»

Вупи Голдберг, 30-летняя Марли Корбетт (Кейт Хадсон) узнает, что смертельно больна. Во сне ей является Бог и предлагает исполнить три любых ее желания. Времени у Марли немного: как она распорядится этой чудесной возможностью? Трогательный и романтичный фильм с участием Гаэля Гарсиа Берналя Кэти Бейтс , а также Питера Динклейджа из «Игры престолов».

«Девушка моего лучшего друга»

Не повезло в любви? Найми Тэнка! Он начнет встречаться с твоей девушкой и поведет себя так отвратительно, что по сравнению с ним ты предстанешь настоящим принцем. Любимая поймет свою ошибку и тут же вернется к тебе. Все идет без сучка без задоринки, пока… Тэнка не нанимают «поухаживать» за Алексис. Она не только сорвет продуманный план, но и пробудит нежные чувства в сердце прожженного циника.

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