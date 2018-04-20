Михалков заговорил о европейском гражданстве

Российский режиссер Никита Михалков прочитал речь на открытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Его слова передает mk.ru

Кинематографист рассказал о неполадках, с которых начался киносмотр. «Все так нормально началось… С крушения пюпитра…», — заметил он. Также режиссер упомянул ошибку при объявлении одного из участников фестиваля.

«Саулюса Бержиниса объявили российским режиссером, а он литовец. Я сам из рода Гедиминовичей. Имею право получить второе гражданство, но терплю», — подчеркнул Михалков.

Режиссер также поблагодарил британских гостей. «Не побоялись кинематографисты Великобритании того, что будут здесь отравлены. Приехали. Мы считаемся страной-изгоем. Мы что-то творим», — поиронизировал он.

ММКФ открылся в четверг, 19 апреля. На церемонии показали «Неаполь под пеленой» Ферзана Озпетека.