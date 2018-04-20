Режиссёр-дебютант ММКФ из Новой Зеландии рассказал о влиянии Тарковского на его фильм

МОСКВА, 20 апреля. / ТАСС /. Фильм из Новой Зеландии «Заблудшие», который вошёл в основной конкурс 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), создавался под влиянием, в том числе, творчества Андрея Тарковского . Об этом сообщил на пресс-конференции в пятницу режиссёр картины Дастин Финили.

Действие фильма разворачивается в новозеландском предгорье. Главные герои — бывший заключенный и пациентка психиатрической клиники — пытаются наладить свою жизнь. Повествование в картине очень неспешное и медитативное, что позволило критикам сравнить ленту с фильмами Тарковского.

"Да, конечно, Тарковский повлиял на меня очень сильно, собственно, как и почти на всех режиссеров, — сказал Дастин Финили. — Первый его фильм я увидел в 21 год, это был «Сталкер», который произвёл на меня сногсшибательное впечатление". Также, отметил режиссёр-дебютант, на него оказали влияние поляк Кшиштоф Кисьлевский и американец Гас Ван Сент

Режиссёр отметил, что поскольку творчество русских режиссёров с их «минималистской подачей» ему так близко, ему было особенно приятно попасть со своим дебютом в конкурс именно Московского кинофестиваля. Также Дастин Финили добавил, что очень рад быть в России, для него это «большая честь». Поддержать режиссёра из Новой Зеландии прилетела одна из самых больших делегаций ММКФ — группа из 15 человек.

По словам режиссёра, в своём фильме он хотел «рассказать про людей, которые начинают все с чистого листа, не зная прошлого другого».