Режиссёр-дебютант ММКФ из Новой Зеландии рассказал о влиянии Тарковского на его фильм 

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Фильм из Новой Зеландии «Заблудшие», который вошёл в основной конкурс 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), создавался под влиянием, в том числе, творчества Андрея Тарковского. Об этом сообщил на пресс-конференции в пятницу режиссёр картины Дастин Финили.
Действие фильма разворачивается в новозеландском предгорье. Главные герои — бывший заключенный и пациентка психиатрической клиники — пытаются наладить свою жизнь. Повествование в картине очень неспешное и медитативное, что позволило критикам сравнить ленту с фильмами Тарковского.
"Да, конечно, Тарковский повлиял на меня очень сильно, собственно, как и почти на всех режиссеров, — сказал Дастин Финили. — Первый его фильм я увидел в 21 год, это был «Сталкер», который произвёл на меня сногсшибательное впечатление". Также, отметил режиссёр-дебютант, на него оказали влияние поляк Кшиштоф Кисьлевский и американец Гас Ван Сент.
Режиссёр отметил, что поскольку творчество русских режиссёров с их «минималистской подачей» ему так близко, ему было особенно приятно попасть со своим дебютом в конкурс именно Московского кинофестиваля. Также Дастин Финили добавил, что очень рад быть в России, для него это «большая честь». Поддержать режиссёра из Новой Зеландии прилетела одна из самых больших делегаций ММКФ — группа из 15 человек.
По словам режиссёра, в своём фильме он хотел «рассказать про людей, которые начинают все с чистого листа, не зная прошлого другого».
ММКФ-2018 будет проходить в Москве до 26 апреля. В жюри основного конкурса вошли актриса Настасья Кински (Германия), режиссер Анна Меликян (Россия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай). Председателем жюри стал итальянский продюсер Паоло Дель Брокко (Италия). В основной конкурс отобраны 16 кинолент, три из них — российские. Фильм «Заблудшие» зрители ММКФ смогут увидеть в 21 и 22 апреля в киноцентре «Октябрь».