Фонд Кино провел питчинг независимого кино: Инопланетный монстр в СССР, русский «Дюнкерк» и вурдалаки из тайги

Вчера в Москве прошел питчинг независимых фильмов, претендующих на государственную поддержку. Общая сумма субсидий, которые фонд кино готов выделить для самых перспективных проектов, не менее 500 миллионов рублей.

На государственные дотации претендовали 37 фильмов, из них 26 игровых и 11 анимационных.

Первый блок презентации открыли анимационные проекты: «Суворовъ», «Снежная королева 4: Зазеркалье», «Руслан и Людмила», «Большое путешествие», «Волшебная арки», «Пиноккио. Правдивая история», «Супер-Тома», «Мой домовой», «Фиксики 2. Полный метр», «Кощей. Похититель невест» и «Северная река».

Среди игровых картин стоит отметить «Воздух» Алексея Германа-младшего, военная драма расскажет о юных летчицах и уже сейчас претендует на звание русского «Дюнкерка».

Еще интересен хоррор «Рассвет» от продюсеров «Невесты», который будет снимать режиссер Алексей Сидоров . Хорошие кассовые сборы также пророчат картине «Спасите Колю!» — это новая комедия с Дмитрием Нагиевым о суровом отце, «спасающем» дочь от назойливых кавалеров.

Для семейного просмотра уже сейчас можно рекомендовать фильм «Домовой», трогательная история о том, как новые жильцы пытаются найти общий язык с озорным домовым.

Оригинальный фильм ужасов под названием «Пассажир» планирует снять компания «Водород» — советский космонавт привозит с орбиты инопланетного кровожадного монстра.

Еще один хоррор, но уже с историческим уклоном, представили на питчинге — «Красные, белые, мертвые». По сюжету в 1919 году в тайге обнаруживают стаю кровожадных вурдалаков, чтобы справиться с нечистью, белогвардейцам и солдатам красной армии предстоит объединиться.

Также в презентации участвовали следующие кинопроекты — «Первокурсница», «Паркет», «Гуляй Вася! 2», «Наши дети», «Жених 2», «Закрытая комната», «В раю правды нет», «Летчик», «Счастье мое», «Резервная копия», «Идеальные незнакомцы» (ремейк итальянского хита), «Яга. Кошмар темного леса», «Вратарь Галактики», «Кома», «Севастополь 1942», «Ампир V», «Братство», «Герой» и «Третий пункт протокола».