Гид по ММКФ‑2018: фильмы, которые нельзя пропустить

Московский кинофестиваль проходит в этом году в необычное время: организаторы решили перенести его с лета на середину весны и поводом стал Чемпионат мира по футболу. С 18 по 26 апреля в кинотеатрах «Октябрь», «Космос» и «Юность» зрители не смогут увидеть каннские киноновинки, однако их ожидает отменная программа, в которую вошли лучшие фильмы с Берлинского и Венецианского кинофестивалей, из Торонто и Сандэнса, а так же три фильма из России. Редакция «Кто?Что?Где?» сделала для вас подборку самых любопытных кинокартин

«Неаполь под пеленой»

Режиссер Ферзан Озпетек, Италия Фильм открытия

Итальянский режиссер с большим фестивальным опытом за плечами — Ферзан Озпетек — представляет свою двенадцатую работу теперь и в России.

«Неаполь под пеленой» — история девушки-патологоанатома Адрианы, соблазненной неким юношей и им же оставленной. После ночи с ним Адриана узнает о таинственной смерти любовника, и рядом с трупом полиция находит ее обнаженную фотографию. Адриана решает провести собственное расследование.

«Мектуб. Любовь моя. Песнь первая”

Режиссер Абделлатиф Кешиш, Франция/ Италия Программа «Эйфория сопротивления»

Одна из премьер Венецианского кинофестиваля, нашумевшая работа Абделлатифа Кешиша, который продал свою каннскую «Золотую ветвь», чтобы снять этот фильм.

«Мектуб. Любовь моя. Песнь первая» рассказывает нам о молодом сценаристе Амине, который приезжает на летние каникулы в свой родной город и влюбляется в девушку Жасмин. Подарки судьбы не закончились, и юноша встречает продюсера, который сулит ему финансирование его первого фильма. Однако жена нового знакомого начинает симпатизировать Амину, и перед юношей встает тяжелый выбор: карьера или любовь.

«Между стеллажей»

Режиссер Томас Штубер , Германия Программа « 8 ½ фильмов»

Призер Берлинского кинофестиваля, фильм Томаса Штубера «Между стеллажей», был отмечен гильдией немецкого арт-хауса. Теплая, волнующая и романтичная мелодрама покажет нам историю влюбленности работников гипермаркета. Девушка из кондитерского отдела, очарованная миром бесконечных стеллажей и находящая красоту в механике автопогрузчиков, берет шефство над новичком в ритейле Кристианом, и это скоро перерастает в настоящее чувство, которое повергает Кристиана в глубокую меланхолию.

«Профайл»

Режиссер Тимур Бекмамбетов , Россия Программа «Фильмы, которых здесь не было»

Один из фильмов Тимура Бекмамбетова, действие которого происходит на экране компьютера. Десктоп-триллер получил главный приз «Панорама» Берлинского кинофестиваля и рассказывает нам о журналистке, которая пишет статью про вербовку женщин в ИГИЛ . Девушка заводит фэйковый аккаунт в Facebook и выходит на связь с одним из террористов группировки.

Режиссер Ян Гэ, Россия Конкурс

29-летняя китаянка, актриса «Гоголь-центра», показывает свою работу на кинофестивале впервые. Дебютная картина рассказывает о девушке, которая отчаянно ищет любви, романтики и секса в мегаполисе.

«Неповиновение»

Режиссер Себастьян Лелио, Ирландия/Великобритания/США Программа «Мастера»

Чилийский режиссер, который в борьбе за «Оскар» обошел и «Нелюбовь», и «Квадрат».

«Неповиновение» — лесбийская драма, которая рассказывает об общественном возмущении в ортодоксальной еврейской общине. В главной роли — Рейчел Вайс

«Выходной»

Режиссер Изабелла Эклеф, Дания/Нидерланды/Швеция

Дебютная картина Изабеллы Эклеф, сочная экспозиция которой снята в Турции. Фильм — о наркодилере Михаэле и его подруге Саше, которые отправляются в Турцию для того, чтобы насладиться всеми прелестями отдыха: бутиками, банями, морем и вечеринками. Саша нарушает правило, начиная флиртовать с голладским туристом, что неизменно ведет за собой жестокое наказание внутри группировки наркодилеров.

«Первая реформаторская церковь»