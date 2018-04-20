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Невеста Данилы Козловского впервые рассказала об их знакомстве
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Невеста Данилы Козловского впервые рассказала об их знакомстве 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@olyazueva_officialНевеста Данилы Козловского впервые рассказала об их знакомствеОльга Зуева и Данила Козловский (32) вместе уже почти четыре года. Сейчас Данила дебютировал в качестве режиссера с картиной «Тренер»: он написал сценарий к фильму, снял его и сыграл главную мужскую роль. Главная женская досталась Ольге Зуевой. Актриса уверяет, что личные отношения не сыграли никакой роли, и режиссер утвердил ее самой последней. На площадке они много спорили. Зуева рассказала ресурсу Peopletalk: Я приходила на площадку со своей версией, и Данила ломал ее у меня на глазах. Это моя первая главная роль, и мне хотелось показать всю свою женскую энергетику, сильные эмоции, но Данила видел героиню иной: «Лель, убери эти слезы, что за драма?»
Публикация от OZ (@olyazueva_official) 24 Янв 2018 в 1:37 PST  Несмотря на критику, Козловский подбадривал возлюбленную и хвалил, когда все получалось. А как актеры познакомились? По словам Ольги, увидев Данилу, она сразу поняла, что между ними завяжутся отношения: В день нашего знакомства он стоял метрах в десяти от меня. Высокий, красивый, плечистый. Я тогда еще жила в Нью-Йорке и знала только, что он какой-то известный русский актер. Мы начали общаться, и в первые 10 минут разговора стало понятно, что просто друзьями мы никогда не будем. Зуева на тот момент работала в качестве модели, а Данила снимался в продолжении фильма «Духлесс». Сейчас пара практически не расстается. И да, Ольга также дебютировала недавно в качестве режиссера — в главной роли в ее картине «На районе» снялся Данила Козловский. Читай также: невеста Данилы Козловского жестко ответила всем его завистникам.
Публикация от Ravshana Kurkova (@rav_shana) 19 Апр 2018 в 4:51 PDT  Публикация от OZ (@olyazueva_official) 20 Мар 2018 в 12:23 PDT
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