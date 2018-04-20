В Главархиве Москвы покажут фильм «Валерий Гаврилин. Весело на душе»

Драматургическая основа фильма — хоровая симфония-действо «Перезвоны» композитора Валерия Гаврилина, исполненная Санкт-Петербургской академической хоровой капеллой под руководством народного артиста СССР Владислава Чернушенко . Кинолента отмечена дипломами кинофестивалей «Фрески Севера» и «Литература и кино».

Посещение киновечера «АрхиКино» осуществляется по предварительной записи по тел. 8-985-983-45-66 или e-mail: arhikino@yandex.ru и заканчивается в 18 часов дня, предшествующего показу. При себе необходимо иметь паспорт.

Организаторы: Главное архивное управление города Москвы, ГБУ «ЦГА Москвы».

Дата и время проведения: 25 апреля 2018 года, 15:00.

Место проведения: г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 80, корпус 2, конференц-зал Главного архивного управления города Москвы.