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В Главархиве Москвы покажут фильм «Валерий Гаврилин. Весело на душе»
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В Главархиве Москвы покажут фильм «Валерий Гаврилин. Весело на душе» 

Главное архивное управление города Москвы 1 час назад
Фото: Главное архивное управление города Москвы
Главные герои киноленты режиссера Валентины Гуркаленко — люди одного поколения, снискавшие всенародную известность: композитор Валерий Гаврилин, писатель Василий Шукшин и поэт Николай Рубцов. В их судьбах много общего — война, детский дом, непостижимая тяга к творчеству, а также любовь к Родине и тревога за ее судьбу. Съемки фильма проходили на родине Василия Шукшина в деревне Сростки на Алтае, в родных местах Валерия Гаврилина и Николая Рубцова на Вологодчине.
Драматургическая основа фильма — хоровая симфония-действо «Перезвоны» композитора Валерия Гаврилина, исполненная Санкт-Петербургской академической хоровой капеллой под руководством народного артиста СССР Владислава Чернушенко. Кинолента отмечена дипломами кинофестивалей «Фрески Севера» и «Литература и кино».
Посещение киновечера «АрхиКино» осуществляется по предварительной записи по тел. 8-985-983-45-66 или e-mail: arhikino@yandex.ru и заканчивается в 18 часов дня, предшествующего показу. При себе необходимо иметь паспорт.
Организаторы: Главное архивное управление города Москвы, ГБУ «ЦГА Москвы».
Дата и время проведения: 25 апреля 2018 года, 15:00.
Место проведения: г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 80, корпус 2, конференц-зал Главного архивного управления города Москвы.
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