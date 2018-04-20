Дакота Джонсон рассказала о стрессе

Она стала знаменитой после того, как исполнила главные роли в фильмах франшизы «Пятьдесят оттенков». Дакота Джонсон (Dakota Johnson) призналась в интервью журналу Elle , что в ее успехе имеются и не самые приятные стороны.

Актриса рассказала, что после съемок в некоторых сценах «Пятидесяти оттенков», вдобавок к трудностям в работе над фильмом «Суспирия», ей пришлось проходить курс терапии. К счастью, благодаря работе над новыми проектами, Джонсон смогла отвлечься, а также заняться реализацией собственных задумок.

«Я пришла к выводу, что проекты, над которыми я хочу работать, не существуют, и я должна создать их сама, — говорит она. — Я невероятно счастлива, что у меня есть возможность делать это».

Несмотря на то, что ее портфолио значительно пополнилось за последние годы, она признает, что есть еще многое, что ей предстоит узнать. «Это прекрасно, продолжать учиться тому, что ты любишь», — сказала Дакота.