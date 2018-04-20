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Официально: каждый второй российский зритель в 2018 году посмотрел отечественные фильмы
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Официально: каждый второй российский зритель в 2018 году посмотрел отечественные фильмы 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
На открытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ) министр культуры Владимир Мединский огласил приветственную программу от президента Владимира Путина.
Министр также отметил, что российский кинематограф сейчас находится на подъеме. По его словам, в 2018 году каждый второй зритель России уже посмотрел в кинотеатре хотя бы один фильм отечественного производства. Подобного не случалось со времен Советского союза.
ММКФ продлится до 26 апреля. В состав жюри основного конкурса вошли актриса Настасья Кински, режиссер Анна Меликян, актер Джон Сэвидж, режиссер Лян Цяо. Председательствует итальянский продюсер Паоло дель Брокко.
За главный приз основного конкурса будут бороться 16 картин. Фильмом открытия стал один из претендентов — итальянская лента «Неаполь под пеленой». Закроет ММКФ криминальная картина «Идентификация» с Сами Насери в главной роли.
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