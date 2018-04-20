Официально: каждый второй российский зритель в 2018 году посмотрел отечественные фильмы

Министр также отметил, что российский кинематограф сейчас находится на подъеме. По его словам, в 2018 году каждый второй зритель России уже посмотрел в кинотеатре хотя бы один фильм отечественного производства. Подобного не случалось со времен Советского союза.

За главный приз основного конкурса будут бороться 16 картин. Фильмом открытия стал один из претендентов — итальянская лента «Неаполь под пеленой». Закроет ММКФ криминальная картина «Идентификация» с Сами Насери в главной роли.