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Режиссер оскароносного «Изгоняющего дьявола» снял документалку об изгнании демонов
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Режиссер оскароносного «Изгоняющего дьявола» снял документалку об изгнании демонов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
82-летний Уильям Фридкин, в 1973 году снявший классический фильм ужасов «Изгоняющий дьявола», снова снял кино о священнике-экзорцисте, сообщает Reuters.
Героем документальной ленты Фридкина стал реальный человек — умерший в 2016 году итальянский священник Габриэль Аморт, которого пресса называла главным специалистом по изгнанию демонов в Ватикане. Фридкин дружил с Амортом и верит, что тот действительно был экзорцистом.
За 4 месяца до смерти 91-летний Аморт позволил Фридкину заснять «изгнание демонов» из 46-летней итальянки. Кроме этой съемки, в ленту вошли беседы с экспертами. «Ужас, который я испытал, превратился в сочувствие боли, которую она испытывала», — вспоминает Фридкин, отмечая, что у него не было сомнений в одержимости женщины.
Премьера фильма «Дьявол и отец Аморт» состоится в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе уже в этот уикэнд.
Ранее сообщалось, что авторы «Притяжения» и режиссер клипов «Ленинграда» снимут хоррор-фильмы про внутренних монстров.
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