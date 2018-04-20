Режиссер оскароносного «Изгоняющего дьявола» снял документалку об изгнании демонов

82-летний Уильям Фридкин , в 1973 году снявший классический фильм ужасов «Изгоняющий дьявола», снова снял кино о священнике-экзорцисте, сообщает Reuters

Героем документальной ленты Фридкина стал реальный человек — умерший в 2016 году итальянский священник Габриэль Аморт, которого пресса называла главным специалистом по изгнанию демонов в Ватикане. Фридкин дружил с Амортом и верит, что тот действительно был экзорцистом.

За 4 месяца до смерти 91-летний Аморт позволил Фридкину заснять «изгнание демонов» из 46-летней итальянки. Кроме этой съемки, в ленту вошли беседы с экспертами. «Ужас, который я испытал, превратился в сочувствие боли, которую она испытывала», — вспоминает Фридкин, отмечая, что у него не было сомнений в одержимости женщины.

Премьера фильма «Дьявол и отец Аморт» состоится в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе уже в этот уикэнд.

Ранее сообщалось, что авторы «Притяжения» и режиссер клипов «Ленинграда» снимут хоррор-фильмы про внутренних монстров.