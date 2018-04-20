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Продюсер фильма «Ампир V» пообещал на госденьги «развеять злые чары против нашей родины»
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Продюсер фильма «Ампир V» пообещал на госденьги «развеять злые чары против нашей родины» 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Говорит Москва
Засурский заявил, что создатели фильма уже заручились господдержкой. Она поможет избежать определённых финансовых рисков, добавил он.
«В этот раз у нас есть господдержка. Это невероятно облегчает для нас поиск инвесторов. Русская господдержка в кино — это гениальное изобретение, она очень хорошо работает. Она помогает вам, потому что Россия — это небольшой рынок. Она прикрывает тебе риски. На нашем рынке не всегда удастся вернуть деньги, поэтому они немножко страхуют своими инвестициями».
Засурский также рассказал о некоторых сценарных подробностях будущей картины и заключил, что она будет направлена на повышение уровня патриотизма.
«Это потрясающая мистическая драма. Люди, которые посмотрят наш фильм, ещё больше будут любить нашу родину, потому что они очистятся от всех этих ужасных стереотипов, которые про нас говорят. Из нас лепят злодеев. Этот фильм развеет злые чары против нашей родины. Все снимают фильмы, где русские злодеи. Мы снимаем фильм, где русские не просто злодеи, а хозяева мира. Мир управляется из Москвы кастой вампиров, которая держит в руках судьбы человечества. Если государство платит за то, чтобы такой вышел фильм, значит, это совершенно не так».
Режиссёром фильма «Ампир V» по роману Виктора Пелевина выступил Виктор Гинзбург. Его премьера запланирована на 2019 год. Одну из ролей в нём исполнит рэпер Oxxxymiron.
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