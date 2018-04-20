8 фильмов о том, как стремиться к мечте

Для кого-то легко искать вдохновение в новом плэйлисте, для других лучше посмотреть несколько фильмов подряд, чтобы взбодриться и рваться к победе. Я отношусь к категории тех людей, которые после просмотра истории успеха, основанной на реальных событиях, чувствуют в себе силы перевернуть весь мир. Если тебе тоже нужна серьезная мотивация и заряд энергии, ты можешь посмотреть эти вдохновляющие фильмы.

1. Основатель, 2016

Этот фильм основан на реальной истории основателя Макдональдс Рэя Крока, продавца миксеров, который увидел потенциал в ресторане двух братьев в Южной Калифорнии. От пары заведений в штате — к новой американской церкви, работающей даже по выходным. В главной роли — неповторимый Майкл Китон , тонко показывающий изменение человека от мелкого коммивояжера к успешнейшему бизнесмену того века.

2. Джой, 2015

В детстве Джой много раз слышала сказку о том, как однажды она вырастет, встретит прекрасного принца, они поселятся в замке и заведут прелестных детей. В реальности девушка оказывается матерью-одиночкой с двумя детьми и долгами за дом, а семья перестает ее поддерживать. Не падая духом, она создает чудо-швабру, которую больше не нужно выжимать, и все, что остается, — только наладить производство. За роль в этом фильме Дженнифер Лоуренс была номинирована на Оскар и смогла заполучить Золотой Глобус.

3. Социальная сеть, 2010

4. Эрин Брокович, 2000

Эрин Брокович в исполнении Джулии Робертс — реальная женщина, которая борется за то, что считает правильным. Она работает адвокатом в маленькой фирме и, когда обнаруживает, что загрязненная вода в округе приводит к множеству болезней у жителей, это становится ее главной задачей в карьере. Ей не мешает ни наличие трех детей, ни отсутствие должного опыта, она борется с любыми невзгодами и выходит из них победительницей.

5. Чудо, 2017

Вдохновляющая история Августа Пуллмана — мальчика с серьезными лицевыми нарушениями, который впервые отправляется в школу. Он пережил 27 операций, но самое страшное испытание еще впереди, ведь заслужить уважение сверстников не так-то просто. Жизненный и правдивый фильм, основанный на одноименном романе, непременно затронет тебя и впечатлит упорством всех персонажей.

6. Писатели свободы, 2006

Может ли изменение взглядов на жизнь одного класса изменить целое гетто? Да, если каждый приложит достаточные усилия. Реальная история учительницы средней школы в исполнении Хилари Суонк рассказывает о том, как она смогла достучаться до детей, которые уже успели пережить едва ли не больше, чем их родители. Меняй себя, и мир подстроится — это могло бы стать девизом для фильма.

7. Одержимость, 2013

Маэстро лучшего оркестра мира неважно, насколько уже хорош его новый барабанщик, он хочет сделать из парня лучшего из лучших. В ход идут изощренные оскорбления, пощечины и манипуляции, но результат превосходит все ожидания. А цель, существующая на пути молодого музыканта, настолько важна, что он готов отказаться от отношений и даже пожертвовать собственным здоровьем.

8. Легенда о пианисте, 1998

Жизнь главного героя началась в картонной коробке на борту огромного лайнера. Его не волновал мир за пределами корабля, он интересовался только музыкой, которую мог творить на рояле в одной из кают, а впоследствии в ресторанном оркестре. История основана на одноименном романе Алекссандро Барикко, и хоть ей не было реальных предпосылок, в легенду легко поверить.