7 отличных фильмов про людей, которые не такие как мы 

7 отличных фильмов про людей, которые не такие как мыОбщество всегда с настороженностью относится к людям, которые отличаются от большинства. И не важно, как именно это выражается: физически, умственно или в индивидуальном восприятии мира. Собрали для вас картины, герои которых выделяются из серой массы. Только самые лучшие фильмы в жанре за последние 10 лет.
1. Игра в имитацию
The Imitation Game, 2014
Жанр: триллер, биография, драма
Режиссер: Мортен Тильдум
Актеры: Бенедикт Камбербэтч, Кира Найтли, Мэттью Гуд, Рори Киннер
Возрастной рейтинг: 12+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.6 / 8.1 Отличное атмосферное кино об английском математике Алане Тьюринге, которому была поставлена задача во время Второй Мировой войны расшифровать секретный код Третьего рейха — Enigma. Харизматичный Бенедикт Камбербэтч, который периодически включает режим дерзкого Шерлока Холмса, гениально сыграл роль гениального математика. Заслуженная номинация на премию «Оскар». Шикарные диалоги, наполненные сарказмом и тонким юмором делают просмотр этой картины настоящим удовольствием.
2. Тоня против всех
I, Tonya, 2017
Жанр: биография, драма, комедия
Режиссер: Крэйг Гиллеспи
Возрастной рейтинг: 18+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.4 / 7.6 Купить в iTunes: 399 руб.
Взять в прокат: 199 руб.
Увлекательная история жизни американской фигуристки Тони Хардинг, наполненная драматизмом и комедийными моментами одновременно. Сильная эмоциональная игра эксцентричной главной героини, неожиданные сценарные повороты и временами комедийное сюжетное повествование с флешбэками делают этот байопик непохожим на другие. Для тех, кому «Лед» показал слишком романтичным. Отметим, замечательный бодрый саундтрек (Bad Company, Dire Straits), погружающий зрителя в прошлое.
3. Вселенная Стивена Хокинга
The Theory of Everything, 2014
Жанр: биография, драма
Режиссер: Джеймс Марш
Актеры: Эдди Редмэйн, Фелисити Джонс, Чарли Кокс, Дэвид Тьюлис
Возрастной рейтинг: 18+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.8 / 7.7 Купить в iTunes: 299 руб.
Взять в прокат: 199 руб.
История о легендарном физике Стивене Хоакинге, о котором мы не давно писали посмертную статью. Отличный познавательный кино-материал для тех, кто считал, что Стивен Хокинг — просто несчастный мужчина-инвалид на коляске, который «что-то сделал для науки и изучения космоса». Невероятное трогательное кино о силе воле и жизнелюбии. Фильм заставит ценить то, что имеешь и можешь.
4. Чудо
Wonder, 2017
Жанр: биография, мелодрама
Режиссер: Стивен Чбоски
Актеры: Джейкоб Тремблей, Оуэн Уилсон, Изабела Видович, Джулия Робертс
Возрастной рейтинг: 12+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 8.0 / 8.0 Купить в iTunes: 399 руб.
Купить в iTunes: 199 руб.
Фильм расскажет о юном главном герое, который вследствие генетического заболевания, не может вести привычный всем образ жизни. Сентиментальное душевное кино с убедительно правдивой игрой главных действующих лиц и интересными жизненными диалогами обязательно сможет подзарядить приятными эмоциями.
5. Человек, который познал бесконечность
The Man Who Knew Infinity, 2015
Жанр: биография, драма
Режиссер: Мэтт Браун
Актеры: Джереми Айронс, Дев Патель, Малкольм Синклер, Рагувир Джоши
Возрастной рейтинг: 12+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.0 / 7.7 Купить в iTunes: 399 руб.
Купить в iTunes: 199 руб.
Достойное биографическое полотно про математического гения родом из «трущоб». Сильная жизненная история, наполненная драматизмом и отдаленно напоминающая фильм Даррена Аронофски «Пи». Отметим, как всегда блестяще сыгравшего Джереми Айронса.
6. Ван Гог: Портрет, написанный словами
Van Gogh: Painted with Words, 2010
Жанр: биография, драма, документальный
Режиссер: Эндрю Хаттон
Актеры: Бенедикт Камбербэтч, Джейми Паркер, Эйдан МакАрдл
Возрастной рейтинг: 12+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.8 / 8.1 Еще один фильм с Бенедиктом Камбербэтчом в роли гения. На этот раз в роли великого (но немного безумного) творца — Винсе́нта Ви́ллема ван Гога. Отметим необычный документально-игровой формат фильма, яркий (как и картины художника) видеоряд и приятную музыку.
7. Расплата
The Accountant, 2017
Жанр: драма, боевик, триллер
Режиссер: Эндрю Хаттон
Актеры: Бен Аффлек, Анна Кендрик, Дж. К. Симмонс, Джон Бернтал
Возрастной рейтинг: 18+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.3 / 7.4 Купить в iTunes: 199 руб.
Отличный триллер про самого необычного бухгалтера немного выпадает из сегодняшней подборки по своей жанровой принадлежности. Тем не менее, герой Бен Аффлека — человек, который в силу своих математических (и не только) способностей серьезно отличается от нас с вами. Зрители-интроверты обязательно оценят. Соответствующий задумчивый атмосферный саундтрек в комплекте.