7 отличных фильмов про людей, которые не такие как мы 

7 отличных фильмов про людей, которые не такие как мыОбщество всегда с настороженностью относится к людям, которые отличаются от большинства. И не важно, как именно это выражается: физически, умственно или в индивидуальном восприятии мира. Собрали для вас картины, герои которых выделяются из серой массы. Только самые лучшие фильмы в жанре за последние 10 лет.

1. Игра в имитацию

The Imitation Game, 2014

Жанр: триллер, биография, драма

Возрастной рейтинг: 12+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.6 / 8.1 Отличное атмосферное кино об английском математике Алане Тьюринге , которому была поставлена задача во время Второй Мировой войны расшифровать секретный код Третьего рейха — Enigma. Харизматичный Бенедикт Камбербэтч, который периодически включает режим дерзкого Шерлока Холмса , гениально сыграл роль гениального математика. Заслуженная номинация на премию «Оскар». Шикарные диалоги, наполненные сарказмом и тонким юмором делают просмотр этой картины настоящим удовольствием.

2. Тоня против всех

I, Tonya, 2017

Жанр: биография, драма, комедия

Возрастной рейтинг: 18+

Увлекательная история жизни американской фигуристки Тони Хардинг , наполненная драматизмом и комедийными моментами одновременно. Сильная эмоциональная игра эксцентричной главной героини, неожиданные сценарные повороты и временами комедийное сюжетное повествование с флешбэками делают этот байопик непохожим на другие. Для тех, кому «Лед» показал слишком романтичным. Отметим, замечательный бодрый саундтрек (Bad Company, Dire Straits), погружающий зрителя в прошлое.

The Theory of Everything, 2014

Жанр: биография, драма

Возрастной рейтинг: 18+

История о легендарном физике Стивене Хоакинге, о котором мы не давно писали посмертную статью. Отличный познавательный кино-материал для тех, кто считал, что Стивен Хокинг — просто несчастный мужчина-инвалид на коляске, который «что-то сделал для науки и изучения космоса». Невероятное трогательное кино о силе воле и жизнелюбии. Фильм заставит ценить то, что имеешь и можешь.

4. Чудо

Wonder, 2017

Жанр: биография, мелодрама

Возрастной рейтинг: 12+

Фильм расскажет о юном главном герое, который вследствие генетического заболевания, не может вести привычный всем образ жизни. Сентиментальное душевное кино с убедительно правдивой игрой главных действующих лиц и интересными жизненными диалогами обязательно сможет подзарядить приятными эмоциями.

5. Человек, который познал бесконечность

The Man Who Knew Infinity, 2015

Жанр: биография, драма

Режиссер: Мэтт Браун

Актеры: Джереми Айронс , Дев Патель, Малкольм Синклер, Рагувир Джоши

Возрастной рейтинг: 12+

Достойное биографическое полотно про математического гения родом из «трущоб». Сильная жизненная история, наполненная драматизмом и отдаленно напоминающая фильм Даррена Аронофски «Пи». Отметим, как всегда блестяще сыгравшего Джереми Айронса.

6. Ван Гог: Портрет, написанный словами

Van Gogh: Painted with Words, 2010

Жанр: биография, драма, документальный

Актеры: Бенедикт Камбербэтч, Джейми Паркер , Эйдан МакАрдл

Возрастной рейтинг: 12+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.8 / 8.1 Еще один фильм с Бенедиктом Камбербэтчом в роли гения. На этот раз в роли великого (но немного безумного) творца — Винсе́нта Ви́ллема ван Гога. Отметим необычный документально-игровой формат фильма, яркий (как и картины художника) видеоряд и приятную музыку.

7. Расплата

The Accountant, 2017

Жанр: драма, боевик, триллер

Режиссер: Эндрю Хаттон

Возрастной рейтинг: 18+

Отличный триллер про самого необычного бухгалтера немного выпадает из сегодняшней подборки по своей жанровой принадлежности. Тем не менее, герой Бен Аффлека — человек, который в силу своих математических (и не только) способностей серьезно отличается от нас с вами. Зрители-интроверты обязательно оценят. Соответствующий задумчивый атмосферный саундтрек в комплекте.