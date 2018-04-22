Джеймс Кэмерон сообщил, что сценарии всех четырех сиквелов «Аватара» уже готовы

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков /. Сценарии всех четырех фильмов, которые станут продолжением фантастической киноленты «Аватар» (Avatar, 2009) уже готовы, съемки первых двух картин ведутся. Об этом заявил в субботу журналистам создатель данной серии — американский режиссер Джеймс Кэмерон

Как сообщает сетевой журнал Deadline Hollywood, Кэмерон на встрече с представителями профильных СМИ в городе Манхеттен-Бич (штат Калифорния) рассказал о ходе работы над сиквелами. Режиссер уточнил, что съемки «Аватара 2» и «Аватара 3» ведут одновременно уже около 100 дней. Картины, как ожидается, выйдут соответственно в 2020 и 2021 годах.

Кэмерон также уточнил, что сценарии четвертого и пятого фильмов из этой серии закончены. Режиссер отметил, что более плотно работать над ними начнут после выхода лент «Аватар 2» и «Аватар 3». Четвертая и пятая части, предположительно, увидят свет в 2024 и 2025 годах.

Как сообщило, в свою очередь, агентство Reuters, на встрече с журналистами Кэмерон заверил, что «лично очень предано относится» ко всем этим картинам. Режиссер охарактеризовал данную серию фильмов как «семейную сагу» о нескольких поколениях. Как он пояснил, в сиквелах, в частности, будет рассказываться о взрослении и семьях персонажей первого фильма.

Американский фантастический фильм «Аватар» вышел на экраны в 2009 году. Картина была номинирована на премию «Оскар» в девяти категориях и выиграла в трех из них. Кроме того, лента была удостоена двух «Золотых глобусов». «Аватар» является самым кассовым фильмом в истории. Доходы от его проката превышают $2,7 млрд