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Кэмерон рассказал о том, как идёт работа над продолжениями «Аватара»
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Кэмерон рассказал о том, как идёт работа над продолжениями «Аватара» 

Свободная пресса 23 апреля 2018
Фото: Фильм Про
Американский режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал, что уже завершена работа над двумя из трёх сценариев для следующих частей его фильма «Аватар».
По словам режиссёра, его замысел предусматривает выход в общей сложности четырёх сиквелов его картины, первые две из которых выйдут 2020 и 2021 году. Именно от успешности этих двух фильмов будет зависеть, станет ли он снимать оставшиеся два. При этом режиссёр работает над ними одновременно, постоянно переключаясь с одного на другой.
Кэмерон рассказал, что в готовящихся частях хочет рассказать о переменах, происходящих с воинами, которые в юности готовы идти на самоубийственные задания, а после взрослеют и становятся родителями, пишет РИА Новости.
Справка «СП»
«Аватар» — американский научно-фантастический фильм 2009 года. Собрал в прокате более 2,7 млрд долларов, что является рекордным показателем.
Действие фильма происходит в 2154 году, когда человечество добывает ценный минерал анобтаниум на Пандоре, обитаемом спутнике газовой планеты в звездной системе Альфы Центавра. По сюжету ресурсодобывающая корпорация угрожает существованию местного племени человекоподобных разумных существ, на’ви. Название фильма — это наименование генетически спроектированных тел, гибридов на’ви и людей, используемых командой исследователей для изучения планеты и взаимодействия с туземными жителями Пандоры.
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В Доме актера «Любовная исповедь» Маркеса Кэмерон рассказал о том, как идёт работа над продолжениями «Аватара» Названа дата выхода фильма Серебренникова «Лето» в российский прокат
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