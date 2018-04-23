Кэмерон рассказал о том, как идёт работа над продолжениями «Аватара» 

Американский режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал, что уже завершена работа над двумя из трёх сценариев для следующих частей его фильма «Аватар».
По словам режиссёра, его замысел предусматривает выход в общей сложности четырёх сиквелов его картины, первые две из которых выйдут 2020 и 2021 году. Именно от успешности этих двух фильмов будет зависеть, станет ли он снимать оставшиеся два. При этом режиссёр работает над ними одновременно, постоянно переключаясь с одного на другой.
Кэмерон рассказал, что в готовящихся частях хочет рассказать о переменах, происходящих с воинами, которые в юности готовы идти на самоубийственные задания, а после взрослеют и становятся родителями, пишет РИА Новости.
Справка «СП»
«Аватар» — американский научно-фантастический фильм 2009 года. Собрал в прокате более 2,7 млрд долларов, что является рекордным показателем.
Действие фильма происходит в 2154 году, когда человечество добывает ценный минерал анобтаниум на Пандоре, обитаемом спутнике газовой планеты в звездной системе Альфы Центавра. По сюжету ресурсодобывающая корпорация угрожает существованию местного племени человекоподобных разумных существ, на’ви. Название фильма — это наименование генетически спроектированных тел, гибридов на’ви и людей, используемых командой исследователей для изучения планеты и взаимодействия с туземными жителями Пандоры.