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Кэмерон рассказал, сколько сиквелов «Аватара» планирует снять
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Кэмерон рассказал, сколько сиквелов «Аватара» планирует снять 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
Американский режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что сценарии четырех фильмов-продолжений кинокартины «Аватар» готовы, а в настоящий момент проходят съемки первых двух частей. Об этом сообщает Deadline Hollywood.
По словам режиссера, появление второй и третьей частей «Аватара» ожидается в 2020 и 2021 году, а их съемки продолжаются уже примерно в течение ста дней. Сценарии четвертого и пятого фильмов закончены, но к работе над кинокартинами приступят после появления второй и третьей частей. По предварительной информации, зрители смогут увидеть заключительные части в 2024 и 2025 годах.
Кэмерон отметил, что воспринимает эту серию фильмов как семейную сагу, а в сиквелах речь пойдет в том числе о взрослении и корнях героев первой кинокартины.
Ранее сообщалось, что актриса Кейт Уинслет снимется в продолжении фильма «Аватар».
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