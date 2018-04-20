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Алексей Иванов: «Тобол» — роман совершенно нового типа
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Алексей Иванов: «Тобол» — роман совершенно нового типа 

РИА Новости 1 час назад
Как оживить петровскую эпоху и соединить историю с приключениями, мистикой и сибирской идентичностью? В интервью обозревателю радио Sputnik Наталье Ломыкиной писатель Алексей Иванов объяснил, что заставило его убрать свое имя из титров сериала «Тобол» и как современный российский писатель отвечает на раздражители эпохи.
"8-серийный сериал «Тобол» уже снят, и из него будет сделан полнометражный фильм, но я уже не имею к этому проекту никакого отношения. Я из него вышел. Для этого сериала я написал сценарий, но был приглашен режиссер, который мой сценарий полностью переделал. На мой взгляд, в сериале полностью утрачена историческая правда. Персонажи превратились в шаблоны, логика их поступков взята с потолка" — рассказал Алексей Иванов.
21 апреля в рамках всероссийской акции «Библионочь» Алексей Иванов встретится с читателями в Российской государственной библиотеке. Тема встречи — «География литературы», модератор — литературный обозреватель радио Sputnik Наталья Ломыкина.
Смотрите полную версию интервью Алексея Иванова:
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