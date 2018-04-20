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Кински назвала драму Звягинцева «Нелюбовь» объединяющей
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Кински назвала драму Звягинцева «Нелюбовь» объединяющей 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Немецкая актриса Настасья Кински, которая вошла в жюри основного конкурса 40-го Московского международного кинофестиваля, тепло отозвалась о драме российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь», сообщает РИА «Новости».
Актриса рассказала, что встретилась со Звягинцевым на Мюнхенском кинофестивале, где он получил Гран-при. Именно она вручала Звягинцеву награду за фильм о конфликтующих супругах, которые пытаются найти пропавшего сына. «Это потрясающий фильм. Тяжелый и абсолютно замечательный. У жюри не было сомнений, что именно ему должна достаться награда. Фильм о силе чувств, о преодолении и очень объединяющий», — поделилась Кински на пресс-конференции жюри ММКФ.
Актриса добавила, что ей повезло быть в жюри на фестивале в Москве. «Жизнь так и должна идти — мирно и объединяться творчеством», — уверена она.
Московский международный кинофестиваль под руководством Никиты Михалкова проходит в столице с 19 по 26 апреля.
Ранее сообщалось, что Олег Табаков посмертно получил почетную награду ММКФ.
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