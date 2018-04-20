Фото: Роберт Паттинсон отрастил усы для съемок в новом фильме «Маяк»

Если Кристен Стюарт с недавних пор может похвастаться назначением в жюри Каннского кинофестиваля, то Роберт Паттинсон — роскошными пышными усами. Роберт отправился в Канаду на съемки нового фильма, где его и подловили поклонники, сделав несколько селфи с актером и его новым «аксессуаром».

Импровизированная «встреча с фанатами» состоялась несколько дней назад, 14 апреля, когда Роберт вместе с коллегами по съемкам зашел в пиццерию в Ярмуте (это центральный город канадской провинции Новая Шотландия на берегу залива Мэн). Население города официально составляет всего 6 тысяч человек, но и среди этих 6 тысяч поклонники Роберта, конечно же, отыскались — благодаря чему в соцсетях появилось несколько фанатских селфи с Паттинсоном и его усами.

На самом деле Роберт действительно отрастил усы, чтобы лучше соответствовать своему образу в фильме, ведь «Маяк» — это история о стареющем смотрителе маяка, действие которой разворачивается в начале XX века.

Вместе с Робертом главную роль в фильме исполнит Уиллем Дефо , а режиссером и сценаристом «Маяка» выступает Роберт Эггерс , профессиональный художник по костюмам и начинающий режиссер, знакомый зрителям по «Ведьме» (2015). Премьера «Маяка» должна состояться в 2019 году.

попкорнnews