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Лауреат зрительских симпатий ММКФ определится онлайн-голосованием
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Лауреат зрительских симпатий ММКФ определится онлайн-голосованием 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
На этой неделе состоялось долгожданное открытие Московского международного кинофестиваля, который будет проходить в течение недели до 26 апреля. В связи с чемпионатом мира по футболу в этом году ММКФ проходит весной, а не как обычно в июне. Московский кинофестиваль собирает у себя всех знаменитостей — российских и зарубежных — и этот год не стал исключением. На дорожке, несмотря на апрельскую прохладу, показали свои шикарные наряды: Мария Кожевникова, Евгения Медведева, Аглая Тарасова, Анастасия Стоцкая, Анастасия Решетова, Светлана Бондарчук, Марат Башаров, Ирина Мирошниченко и другие именитые гости. Из западных актеров были замечены: звезда французского фильма «Такси» Сами Насери и, снявшийся в картине «Движение вверх», Джон Севидж. Настасья Кински, итальянский продюсер Паоло Дель Брокко и российский режиссер Анна Миликян входят в состав жюри ММКФ. У каждого неравнодушного к кино человека есть шанс повлиять на то, кому достанется приз зрительских симпатий. На сайте официального онлайн-кинотеатра ivi будет проходить интернет-голосование, которое и определит лауреата в этой номинации. Представлено 20 картин, отобранных экспертами из более 100 участников. Здесь такие ленты как «Профиль» Тимура Бекмамбетова, «Моего брата зовут Роберт, и он идиот» Филипа Гренинга, а также «Фокстрот» Самуэля Маоза. На странице голосования зрители могут посмотреть трейлеры и отдать голос понравившемуся фильму, или поддержать полюбившуюся уже картину. Все зависит только от нас — зрителей.http://mmkf.ivi.ru
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