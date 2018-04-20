ММКФ-2018: Тихая Зеландия

В эти выходные, 21 и 22 апреля, в конкурсе Московского Международного Кинофестиваля покажут фильм «Заблудшие» (Stray) режиссера-дебютанта Дастина Финили из далекой Новой Зеландии. Для него и всей съемочной группы фильм стал не просто уверенным шагом в профессию, но и возможностью посмотреть на другую часть света — побывать в России. Именно на ММКФ состоится международная премьера «Заблудших». Представлять ленту в Москву приехали сам Финили, исполнитель главной роли Киран Чернок, актриса Сез Нидерер и продюсер Дезрэй Армстронг. Рассказываем, почему фильм «Заблудшие» — немногословная драма о жизни маргиналов в Новой Зеландии — может стать особенным для российских зрителей.

Long Road Films

Много ли вы знаете режиссеров из Новой Зеландии? Первым в их списке будет известный на весь мир Питер Джексон , прославивший красоту своей родины благодаря съемкам трилогии «Властелин колец». Второй — Джейн Кэмпион , единственная женщина, получившая «Золотую пальмовую ветвь» (за драму «Пианино»). Прогремел на весь Голливуд Тайка Вайтити, режиссер супергеройской ленты «Тор: Рагнарёк». Но все это — скорее яркие исключения, которые мало говорят о традиции кино Новой Зеландии, делая акцент на Европу и Голливуд.

Конкурс ММКФ ценен тем, что дает нам возможность расширить географию кинематографа и узнать, что волнует современных режиссеров из самых разных уголков планеты. Фильм «Заблудшие» — не блокбастер и не мелодрама. Для описания сюжета хватит одного предложения: бывший заключенный и психически нездоровая женщина ищут новой жизни вне стен тюрьмы и психбольницы. Они не знают ничего о прошлом друг друга — их волнует только настоящее, в котором они хотели бы начать все с чистого листа. Только зрителю известно, что Джека осудили за попытку убийства, бывшую на самом деле защитой, а Грейс проделала долгий путь из Косово, после чего лишилась своего ребенка и попала в лечебницу.

Long Road Films

Несмотря на бытовую достоверность, в фильме нет ничего от документа листики — история была полностью придумана Дастином Финили, сценарий написан им же.

Снимали фильм на полуострове Отаго в восточной части Новой Зеландии.

«Я влюблен в этот регион. В Отаго я побывал за несколько лет до начала работы над «Заблудшими», сделал тысячи фотографий. Отаго — место нетронутое, девственное, и потому весьма суровое. По-моему, это идеальный фон для истории моих героев» — говорит Финили.

Алексея Попогребского, Холодные и равнодушные пейзажи, холодные и равнодушные люди — фильм говорит со зрителем на простом и универсальном языке, который особенно оценят российские зрители, хорошо знакомые не только с фильмами Тарковского или Сокурова, но и с лентами наших «тихих» — Бориса Хлебникова Бакура Бакурадзе . Удивительно, насколько оказалось похожим по настроению кино двух абсолютно разных стран.

Дастин Фимили не скрывает, что его фильм был бы другим, если бы он не посмотрел картины Андрея Тарковского:

«Я увидел «Сталкера» в 21 год, и он буквально сбил меня с ног. Разумеется, Тарковский повлиял на меня, как повлиял на практически всех режиссеров. Еще среди близких мне по духу я назвал бы Кшиштофа Кесьлёвского, Гаса Ван Сента » — рассказал Финили журналистам.

Long Road Films

«Когда мы делали фильм, мы и подумать не могли, что у нас будет возможность показать его в России — это тем более удивительно, что Дастин действительно был вдохновлен вашим кинематографом, — говорит Сез Нидерер. — Сейчас мы понимаем, что Москва — лучшее место для премьеры нашей ленты. Спасибо кинофестивалю за то, что вы выбрали нас».

Евгения Тюлькина