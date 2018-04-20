ММКФ-2018: Тихая Зеландия 

В эти выходные, 21 и 22 апреля, в конкурсе Московского Международного Кинофестиваля покажут фильм «Заблудшие» (Stray) режиссера-дебютанта Дастина Финили из далекой Новой Зеландии. Для него и всей съемочной группы фильм стал не просто уверенным шагом в профессию, но и возможностью посмотреть на другую часть света — побывать в России. Именно на ММКФ состоится международная премьера «Заблудших». Представлять ленту в Москву приехали сам Финили, исполнитель главной роли Киран Чернок, актриса Сез Нидерер и продюсер Дезрэй Армстронг. Рассказываем, почему фильм «Заблудшие» — немногословная драма о жизни маргиналов в Новой Зеландии — может стать особенным для российских зрителей.
Long Road Films
Много ли вы знаете режиссеров из Новой Зеландии? Первым в их списке будет известный на весь мир Питер Джексон, прославивший красоту своей родины благодаря съемкам трилогии «Властелин колец». Второй — Джейн Кэмпион, единственная женщина, получившая «Золотую пальмовую ветвь» (за драму «Пианино»). Прогремел на весь Голливуд Тайка Вайтити, режиссер супергеройской ленты «Тор: Рагнарёк». Но все это — скорее яркие исключения, которые мало говорят о традиции кино Новой Зеландии, делая акцент на Европу и Голливуд.
Конкурс ММКФ ценен тем, что дает нам возможность расширить географию кинематографа и узнать, что волнует современных режиссеров из самых разных уголков планеты. Фильм «Заблудшие» — не блокбастер и не мелодрама. Для описания сюжета хватит одного предложения: бывший заключенный и психически нездоровая женщина ищут новой жизни вне стен тюрьмы и психбольницы. Они не знают ничего о прошлом друг друга — их волнует только настоящее, в котором они хотели бы начать все с чистого листа. Только зрителю известно, что Джека осудили за попытку убийства, бывшую на самом деле защитой, а Грейс проделала долгий путь из Косово, после чего лишилась своего ребенка и попала в лечебницу.
Long Road Films
Несмотря на бытовую достоверность, в фильме нет ничего от документа листики — история была полностью придумана Дастином Финили, сценарий написан им же.
Снимали фильм на полуострове Отаго в восточной части Новой Зеландии.
«Я влюблен в этот регион. В Отаго я побывал за несколько лет до начала работы над «Заблудшими», сделал тысячи фотографий. Отаго — место нетронутое, девственное, и потому весьма суровое. По-моему, это идеальный фон для истории моих героев» — говорит Финили.
Холодные и равнодушные пейзажи, холодные и равнодушные люди — фильм говорит со зрителем на простом и универсальном языке, который особенно оценят российские зрители, хорошо знакомые не только с фильмами Тарковского или Сокурова, но и с лентами наших «тихих» — Бориса Хлебникова, Алексея Попогребского, Бакура Бакурадзе. Удивительно, насколько оказалось похожим по настроению кино двух абсолютно разных стран.
Дастин Фимили не скрывает, что его фильм был бы другим, если бы он не посмотрел картины Андрея Тарковского:
«Я увидел «Сталкера» в 21 год, и он буквально сбил меня с ног. Разумеется, Тарковский повлиял на меня, как повлиял на практически всех режиссеров. Еще среди близких мне по духу я назвал бы Кшиштофа Кесьлёвского, Гаса Ван Сента» — рассказал Финили журналистам.
Long Road Films
«Когда мы делали фильм, мы и подумать не могли, что у нас будет возможность показать его в России — это тем более удивительно, что Дастин действительно был вдохновлен вашим кинематографом, — говорит Сез Нидерер. — Сейчас мы понимаем, что Москва — лучшее место для премьеры нашей ленты. Спасибо кинофестивалю за то, что вы выбрали нас».
Евгения Тюлькина