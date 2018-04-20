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Дабл трабл: 9 фото актёров со своими дублёрами
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Дабл трабл: 9 фото актёров со своими дублёрами 

Журнал ОК! 1 час назад
Крис Хемсворт Постоянный дублёр голливудского актёра Бобби Холланд Хантон рассказывал, что сложнее всего ему было готовиться к роли Тора. Тор, безусловно, самый сложный персонаж, с которым нам приходится иметь дело. Мне пришлось тренироваться дважды в день, чтобы быть похожим на Криса.
Бобби Холланд Хантон и Крис Хемсворт
Эми Шумер «Уже второй фильм с Мередит Ричардсон. Я очень сильно ее люблю», — прокомментировала Шумер фото со своим кинодублёром.
Мередит Ричардсон и Эми Шумер
Риз Уизерспун Уизерспун была очень благодарна Марни Энг за то, что она «помогла ей выглядеть сильной» в картине «Красотки в бегах».
Марни Энг и Риз Уизерспун
Джаред Падалеки Майк Карпентер и Джаред Падалеки стали близкими друзьями на съемках сериала «Сверхъестественное».
Майк Карпентер и Джаред Падалеки
Лина Данэм «В любое время, когда мне нужно разбиться на автомобиле или слететь с мотоцикла, появляется эта засранка», — написала под фото с каскадёром Дакотой Браун американская актриса.
Лина Данэм и Дакота Браун
Том Харди Актёр и его симпатичный дублёр Джейкоб Томури ну очень похожи!
Том Харди и Джейкоб Томури
Шейлин Вудли Помогала звезде выполнять трюки на съемках «Дивергента» очаровательная Алисия Вела-Бэйли.
Шейлин Вудли и Алисия Вела-Бэйли
Кейт Мара Профессиональный дублёр Кейси Майклс назвала съемки в костюме космонавта, который она надевала для фильма «Марсианин», лучшим моментом в ее карьере.
Кейт Мара и Кейси Майклс
Анна Кендрик Кстати, Майклс также выступала двойником и Анны Кендрик в фильме «Чем дальше в лес».
Анна Кендрик и Кейси Майклс
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