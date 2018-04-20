Дабл трабл: 9 фото актёров со своими дублёрами

Крис Хемсворт Постоянный дублёр голливудского актёра Бобби Холланд Хантон рассказывал, что сложнее всего ему было готовиться к роли Тора. Тор, безусловно, самый сложный персонаж, с которым нам приходится иметь дело. Мне пришлось тренироваться дважды в день, чтобы быть похожим на Криса.

Эми Шумер «Уже второй фильм с Мередит Ричардсон. Я очень сильно ее люблю», — прокомментировала Шумер фото со своим кинодублёром.

Мередит Ричардсон и Эми Шумер

Риз Уизерспун Уизерспун была очень благодарна Марни Энг за то, что она «помогла ей выглядеть сильной» в картине «Красотки в бегах».

Марни Энг и Риз Уизерспун

Джаред Падалеки Майк Карпентер и Джаред Падалеки стали близкими друзьями на съемках сериала «Сверхъестественное».

Майк Карпентер и Джаред Падалеки

Лина Данэм «В любое время, когда мне нужно разбиться на автомобиле или слететь с мотоцикла, появляется эта засранка», — написала под фото с каскадёром Дакотой Браун американская актриса.

Лина Данэм и Дакота Браун

Том Харди Актёр и его симпатичный дублёр Джейкоб Томури ну очень похожи!

Шейлин Вудли и Алисия Вела-Бэйли

Кейт Мара Профессиональный дублёр Кейси Майклс назвала съемки в костюме космонавта, который она надевала для фильма «Марсианин», лучшим моментом в ее карьере.

Кейт Мара и Кейси Майклс

Анна Кендрик Кстати, Майклс также выступала двойником и Анны Кендрик в фильме «Чем дальше в лес».

Анна Кендрик и Кейси Майклс