Ещё
Умерла актриса Нина Дорошина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Умерла актриса Нина Дорошина 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Народная артистка РФСФР, исполнительница главной роли в фильме «Любовь и голуби» Нина Дорошина скончалась в Москве возрасте 83 лет. Об этом сообщает РЕН ТВ в субботу, 21 апреля.
Днем ранее Дорошина вызывала на дом врачей и жаловалась на боль в груди. Медики зафиксировали у нее проблемы с сердцем. Точный диагноз артистки не сообщается, известно только, что врачи объяснили ее состояние преклонным возрастом.
Актриса отказалась от госпитализации.
Нина Дорошина получила известность после роли Надежды в киноленте Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Всего ее фильмография насчитывает более 20 картин. Также Дорошина более 60 лет служила в театре «Современник».
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
 Ещё 100 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Алтайская: судьба Асырк из «Королевства кривых зеркал»
Звезды советского кино, которые плохо кончили11
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино43
«За стеклом»: как сейчас живут герои реалити-шоу5
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение