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Умерла Нина Дорошина
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Умерла Нина Дорошина 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Народная артистка РСФСР актриса Нина Дорошина скончалась в Москве на 84-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.
По данным телеканала РЕН ТВ, 20 апреля Дорошиной вызвали «скорую» из-за жалоб на боль в груди, однако артистка отказалась от госпитализации.
Дорошина была наиболее известна по роли Надежды в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Также она играла в фильмах «Человек родился», «Первый эшелон», «Неповторимая весна», «По семейным обстоятельствам» и других. С 1959 года Дорошина работала в театре «Современник», с 1981 года она преподавала в театральном училище имени Щукина. В 2010 году актриса была награждена Орденом Дружбы.
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