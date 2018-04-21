Умерла Нина Дорошина

Народная артистка РСФСР актриса Нина Дорошина скончалась в Москве на 84-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.

По данным телеканала РЕН ТВ, 20 апреля Дорошиной вызвали «скорую» из-за жалоб на боль в груди, однако артистка отказалась от госпитализации.