Коротко: «Тренер», ретроспектива Бергмана и другие фильмы выходных

Данила Козловский пробует себя в режиссуре, картины Ингмара Бергмана снова идут на большом экране, а доктор Кто становится маньяком — какие картины можно увидеть в кинотетрах на этой неделе.

«Тренер»

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С 19 апреля

«Титан»

The Titan

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Звезда «Аватара» Сэм Уортингтон играет солдата, участвующего в правительственном эксперименте: ему вживляют ДНК инопланетного существа.

С 19 апреля

«Третья волна зомби»

The Cured

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С 19 апреля

«Логово Монстра»

Bad Samaritan

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Британская звезда Дэвид Теннант («Гамлет», «Доктор Кто») играет маньяка: он начинает охотиться за незадачливыми ворами, которые пытались обокрасть его дом.

С 19 апреля

«Точка невозврата»

High Wire Act Смотреть трейлер

Актер Джон Хэмм играет бывшего дипломата и главу миссионерской делегации, жену которого застрелили десять лет назад террористы.

С 19 апреля

«Свинья»

The Pig Смотреть трейлер

Искрометная черная комедия в этом году была одним из участников Берлинале. В Тегеране модных кинематографистов одного за другим уничтожает маньяк.

С 19 апреля

«Вествуд: Панк, икона, активист»

Westwood: Punk, Icon, Activist

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Хулиганский документальный фильм о панк-иконе Вивьен Вествуд. Помимо моды, большую часть жизни легенды лондонского стиля занимает политический и социальный активизм.

С 19 апреля

Ретроспектива Ингмара Бергмана

В честь столетия со дня рождения режиссера в «Авроре» пройдет ретроспектива всех его великих картин. На этих выходных можно посмотреть в пятницу — «Седьмую печать», в субботу — «Земляничную поляну», в воскресенье — «Персону».

С 20 по 29 апреля