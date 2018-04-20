Коротко: «Тренер», ретроспектива Бергмана и другие фильмы выходных 

Данила Козловский пробует себя в режиссуре, картины Ингмара Бергмана снова идут на большом экране, а доктор Кто становится маньяком — какие картины можно увидеть в кинотетрах на этой неделе.
«Тренер»
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Данила Козловский провел трансфер года из актеров в режиссеры и сценаристы — получилась спорт-драма о вере с Ириной Горбачевой, Ольгой Зуевой и футболистами Дмитрием Сычевым и Аланом Гатаговым.
С 19 апреля
«Титан»
The Titan
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Звезда «Аватара» Сэм Уортингтон играет солдата, участвующего в правительственном эксперименте: ему вживляют ДНК инопланетного существа.
С 19 апреля
«Третья волна зомби»
The Cured
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Фильм ужасов с Эллен Пейдж и Сэмом Хили о зомби, пытающихся вернуться в общество.
С 19 апреля
«Логово Монстра»
Bad Samaritan
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Британская звезда Дэвид Теннант («Гамлет», «Доктор Кто») играет маньяка: он начинает охотиться за незадачливыми ворами, которые пытались обокрасть его дом.
С 19 апреля
«Точка невозврата»
High Wire Act Смотреть трейлер
Актер Джон Хэмм играет бывшего дипломата и главу миссионерской делегации, жену которого застрелили десять лет назад террористы.
С 19 апреля
«Свинья»
The Pig Смотреть трейлер
Искрометная черная комедия в этом году была одним из участников Берлинале. В Тегеране модных кинематографистов одного за другим уничтожает маньяк.
С 19 апреля
«Вествуд: Панк, икона, активист»
Westwood: Punk, Icon, Activist
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Хулиганский документальный фильм о панк-иконе Вивьен Вествуд. Помимо моды, большую часть жизни легенды лондонского стиля занимает политический и социальный активизм.
С 19 апреля
Ретроспектива Ингмара Бергмана
В честь столетия со дня рождения режиссера в «Авроре» пройдет ретроспектива всех его великих картин. На этих выходных можно посмотреть в пятницу — «Седьмую печать», в субботу — «Земляничную поляну», в воскресенье — «Персону».
С 20 по 29 апреля